Салат "Мітла" з буряка та капусти: простий рецепт для схуднення й очищення кишечника

Салат із буряка та капусти — це не тільки смачна, а й корисна страва, яка допоможе вам у досягненні цілей схуднення та поліпшення травлення.

Овочевий салат не тільки сприяє схудненню й очищенню кишечника, а і є справжнім джерелом вітамінів. Буряк і капуста — ідеальне поєднання для здорового та смачного харчування. Багатий на клітковину та вітаміни, він стане чудовим доповненням до вашого раціону, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

буряк (середній) — 1 шт.;

білокачанна капуста — 200 г;

морква — 1 шт.;

зелене яблуко — 1 шт.;

лимонний сік — 2 ст. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — до смаку;

зелень (кріп, петрушка) — для прикрашання.

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Приготування:

Крок 1: Буряк відваріть до готовності, остудіть, потім очистіть і натріть на крупній тертці.

Крок 2. Капусту дрібно наріжте. Моркву та яблуко очистіть і натріть на тертці.

Крок 3. Змішайте всі овочі в глибокій мисці, додайте лимонний сік і оливкову олію.

Крок 4. Посоліть і поперчіть салат до смаку. Ретельно перемішайте.

Крок 5. Подавайте салат, прикрасивши свіжою зеленню. Це додасть страві додаткового аромату й вітамінів.

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