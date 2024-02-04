Салат "Мітла" з буряка та капусти: простий рецепт для схуднення й очищення кишечника
Салат із буряка та капусти — це не тільки смачна, а й корисна страва, яка допоможе вам у досягненні цілей схуднення та поліпшення травлення.
Овочевий салат не тільки сприяє схудненню й очищенню кишечника, а і є справжнім джерелом вітамінів. Буряк і капуста — ідеальне поєднання для здорового та смачного харчування. Багатий на клітковину та вітаміни, він стане чудовим доповненням до вашого раціону, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- буряк (середній) — 1 шт.;
- білокачанна капуста — 200 г;
- морква — 1 шт.;
- зелене яблуко — 1 шт.;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — до смаку;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикрашання.
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Приготування:
Крок 1: Буряк відваріть до готовності, остудіть, потім очистіть і натріть на крупній тертці.
Крок 2. Капусту дрібно наріжте. Моркву та яблуко очистіть і натріть на тертці.
Крок 3. Змішайте всі овочі в глибокій мисці, додайте лимонний сік і оливкову олію.
Крок 4. Посоліть і поперчіть салат до смаку. Ретельно перемішайте.
Крок 5. Подавайте салат, прикрасивши свіжою зеленню. Це додасть страві додаткового аромату й вітамінів.
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