Морквяно-апельсиновий пиріг із сиропом: простий рецепт із доступних продуктів

Морквяно-апельсиновий пиріг — це ідеальне поєднання смаків і ароматів. Цей десерт прикрасить будь-який стіл і, безсумнівно, стане одним із ваших улюблених ласощів.

Ароматний морквяно-апельсиновий пиріг із сиропом не лише смачний, а й сповнений соковитістю й ніжністю, які потішать кожного любителя солодощів, пише Say7.

Інгредієнти

Для тіста:

морква (терта) — 2 склянки;

борошно — 1,5 склянки;

цукор — 1 склянка;

рослинна олія — ½ склянки;

яйця — 3 штуки;

апельсинова цедра — 2 ст. ложки;

сік апельсина — ½ склянки;

розпушувач тіста — 1 ч. ложка;

сода — ½ ч. ложки;

кориця — 1 ч. ложка;

сіль — дрібка.

Для сиропу:

цукор — ½ склянки;

вода — ½ склянки;

сік апельсина — ¼ склянки;

лимонний сік — 1 ст. ложка.

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Приготування

Крок 1. Підготовка тіста.

У глибокій мисці змішайте терту моркву, апельсинову цедру та сік. Додайте рослинну олію, яйця та ретельно перемішайте. В іншій мисці з'єднайте борошно, цукор, розпушувач, соду, корицю та сіль. Перемішайте сухі інгредієнти. З'єднайте суху та вологу суміші, акуратно перемішуючи до однорідної консистенції.

Крок 2. Випічка.

Розігрійте духовку до 180°C. Форму для випічки змастіть олією та посипте борошном. Вилийте тісто у форму та випікайте близько 40 хвилин до золотистої скоринки.

Крок 3. Сироп.

У каструлі змішайте цукор, воду, апельсиновий і лимонний соки. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 5 хвилин. Просочення пирога: готовий пиріг проколіть виделкою та рівномірно полийте гарячим сиропом. Залиште пиріг охолонути протягом 10 хвилин, потім подавайте до столу.

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