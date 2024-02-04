Лінгвіні з пармезаном, базиліком і свіжими помідорами: рецепт простої та ароматної вечері

Лінгвіні з сиром і помідорами подавайте гарячим, одразу після приготування, для збереження максимального смаку й аромату.

Шанувальники італійської кухні оцінять цей смачний і легкий рецепт лінгвіні з пармезаном, свіжими помідорами та базиліком. Страва вражає своєю простотою приготування та неповторним смаком. Ця паста — ідеальний вибір для швидкої, але вишуканої вечері. Яскравий смак свіжих помідорів у поєднанні з ароматним базиліком і ніжним пармезаном створює справжню гастрономічну насолоду, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти:

лінгвіні — 300 г;

свіжі помідори — 4 шт;

пармезан — 100 г;

свіжий базилік — невеликий пучок;

оливкова олія — 3 столові ложки;

часник — 2 зубчики;

сіль і свіжомелений чорний перець — за смаком.

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Приготування:

Помідори наріжте невеликими кубиками. Базилік дрібно порубайте. Часник подрібніть. Пармезан натріть на великій тертці. У великій каструлі закип'ятіть воду, додайте сіль. Варіть лінгвіні до стану аль денте (згідно з інструкцією на упаковці). Злийте воду, залишивши трохи рідини для соусу. На сковороді розігрійте оливкову олію. Додайте часник і смажте до золотистого кольору. Потім додайте нарізані помідори, тушкуйте на середньому вогні 5 хвилин. Посоліть і поперчіть за смаком. Додайте лінгвіні до соусу на сковороді. Добре перемішайте, щоб паста покрилася соусом. За необхідності додайте трохи води, в якій варилася паста, для соковитості. Перед подачею посипте страву свіжим базиліком і натертим пармезаном.

Поради:

Щоб страва вийшла більш ароматною, можна додати трохи свіжого томатного пюре або кілька крапель бальзамічного оцту. Для пікантності додайте дрібку сушеного чилі або часникового порошку.

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