Суп із грибами, томатами та перловкою: ароматний, густий і зігрівальний
Подавайте грибний суп гарячим, прикрашеним свіжою зеленню. Він чудово поєднується зі свіжим хрустким хлібом або грінками.
Ароматний і ситний суп із грибами, томатами та перловкою — справжнє задоволення для поціновувачів грибних страв. Перловка надає йому особливої текстури, а поєднання грибів і томатів створює неймовірно багатий смак. Це ідеальний рецепт для сімейної вечері в холодні вечори, повідомляє Say7.
Інгредієнти:
- гриби (шиїтаке або печериці) — 300 г;
- томати — 3 шт.;
- перловка — 1 склянка;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- овочевий бульйон — 2 літри;
- вершкове масло — 2 столові ложки;
- сушений чебрець — 1 чайна ложка;
- сіль, перець — до смаку.
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Приготування:
- Гриби наріжте невеликими шматочками. Томати ошпарте окропом, зніміть шкірку та наріжте кубиками. Цибулю та моркву дрібно наріжте, часник подрібніть.
- Перловку ретельно промийте й замочіть у воді на 30 хвилин, потім злийте воду.
- У каструлі розтопіть вершкове масло. Додайте цибулю та моркву, обсмажте до м'якості. Потім додайте часник і чебрець, смажте ще 1-2 хвилини.
- До овочів додайте гриби й обсмажуйте, поки вся рідина не випарується. Додайте томати та перловку, перемішайте. Залийте овочевий бульйон, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і тушкуйте під кришкою 30-40 хвилин, поки перловка не стане м'якою.
- Спробуйте суп на сіль і перець, за необхідності додайте спеції за смаком.
Поради:
- Якщо хочете насиченішого смаку, можете додати трохи копченого бекону або курячого філе.
- Для вегетаріанської версії супу використовуйте тільки овочевий бульйон і виключіть бекон.
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