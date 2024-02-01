Чому в нашому раціоні має бути сало і чим воно корисне

Дієтологи переконані, що сало обов'язково має бути в раціоні літніх людей. Єдина умова — сало має бути свіжим.

Сало — не просто ідеальний продукт української кухні. Воно швидко втамовує голод, довго зберігається і його не потрібно попередньо готувати. А якщо ще й любите посмакувати його, то кращої закуски й немає.

Однак не все однозначно, говорять лікарі. І навіть є люди, яким сало краще не вживати. Отже, чому ми маємо їсти сало, чим воно корисне і кому цього робити не варто.

Основні факти на користь сала

А ви знаєте, що батьківщиною сала є насправді не Україна, а Італія. Стародавні римляни використовували його як поживну їжу для рабів — вони їли варене та запечене сало. Тобто цей продукт вважався їжею для бідняків. Наразі жі найбільше сала, крім України, їдять у Німеччині, Данії та Франції. Мабуть, саме у цих країнах знають, що навіть 35% жирів у раціоні зменшують ризик смерті від серцево-судинних захворювань порівняно з високовуглеводними стравами.

Сало є природними ліками проти холестерину. Саме в ньому міститься унікальна речовина — холін. Він необхідний для підтримання рівня холестерину та загального зміцнення організму.

Попри те, що в салі досить багато калорій (до 800 ккал на 100 грамів), його жири менше сприяють ожирінню, ніж швидкі вуглеводи. Можливо тому, що набагато краще і надовго насичують. Якщо ви прагнете знати вміст сала, то у 100 г сала є:

1,5 г білка;

жиру 90 г;

вуглеводів 0 г;

холестерину 85 мг;

калій 14 мг;

кальцій 2 мг;

фосфор 13 мг;

залізо 0,2 мг;

йод 6 мкг.

Однак те, що сало має негативну калорійність і не впливає на набір ваги, чесно кажучи, це міф — 800 калорій не розчиняються у повітрі, вони чудово всмоктуються у кишечнику та надходять у систему енергообміну, як і інші жири.

Сало є унікальним за складом продуктом: містить комплекс вітамінів А, Е, D та F, селену, цинк. У ньому дуже багато різноманітних кислот — арахідонова, пальмітинова, олеїнова, стеаринова та лінолева.

Сало допомагає роботі легень, тому його часто застосовують у народній медицині. Жири в процесі роботи потрапляють у лімфу та згодом допомагають захистити наші легені. Майже всі жири, які всмокталися в кишечнику, насамперед досягають альвеол. Жири, які ми засвоїли, потрібні для синтезу сурфактанту. Річ у тім, що суть лімфатичного шляху транспортування жирів у кровоносну систему має одну єдину мету — насамперед донести жири до альвеол.

Ви спитаєте, а як же насичують організм жирами вегетаріанці? Вони можуть зміцнювати свої легені за допомогою авокадо та інших жирних продуктів рослинного походження, проте комбінація різних джерел жиру буде найкориснішою.

Сало — це потужне джерело енергії. Також його застосовують для різних масок для нормальної, сухої, старіючої та проблемної шкіри. За допомогою цих рецептів шкіра і волосся набувають чудового вигляду.

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Коли краще їсти сало

Найкраще сало перетравлюється вранці, тому вживайте його на сніданок. Воно добре поєднується з овочами або його можна вживати як окремий продукт. Також воно дуже корисне із часником. У ньому міститься маса селену, а ще він допомагає перетравлювати жир і очищати судини.

Лікарі також рекомендують вживати цей продукт в разі необхідності швидко вивести з організму токсини. У таких випадках сало виконає функцію сорбенту і допоможе швидше прийти до норми.

Також є думка, що сало покращує згортання крові і істотно зменшує ризик виникнення онкологічних захворювань.

Сало рекомендують вживати для профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту. Воно прекрасно підходить для людей з проблемами в роботі серцево-судинної системи, допоможе налагодити обмін речовин і нормалізувати роботу мозку.

Крім того, сало чудово очищає судини від холестеринових бляшок та істотно зменшує ризик розвитку тромбозу.

Також давно відома користь сала для суглобів. При гострих болях в колінах рекомендують наносити на запалений суглоб суміш розтопленого смальцю з додаванням столової ложки солі. Компрес потрібно залишити на ніч. Сіль витягне з суглоба зайву рідину, а сало зніме запалення.

Саме тому дієтологи переконані, що сало обов'язково має бути в раціоні літніх людей. Єдина умова — сало має бути свіжим. Засолене або заморожене сало в лікувальних цілях використовувати не має сенсу. Це смачний калорійний продукт, але лікувальних властивостей після засолювання або заморозки сало вже не має.

Кому сало заборонено

Лікарі не рекомендують вживати сало людям з хворими нирками. Також про цей продукт краще забути тим, у кого є серйозні проблеми з печінкою. Для людей з гострою фазою панкреатиту або холециститу сало — заборонений продукт.

Щодо людей із зайвою вагою, то їм вживання сала можливо тільки після індивідуальної консультації дієтолога, адже за високої калорійності продукту може статися небажаний набір зайвої ваги. Якщо ви не плануєте активно займатися спортом, не вживайте забагато сала, оскільки отримані калорії неминуче позначаться на вашій талії.

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