Свинячі відбивні в яблучному клярі: незвичайний варіант знайомої страви

Якщо ви не знаєте, чим здивувати та порадувати своїх близьких, приготуйте відбивні за новим рецептом із яблуками. Усе робиться дуже просто та швидко.

Відбивні зі свинини в клярі з яблуками виходять дуже ніжними з тонким фруктовим ароматом і легкою кислинкою. Смажаться вони не складніше за звичайні відбивні, тож із приготуванням впорається будь-яка господиня. Рецептом відбивних зі свинини в яблучному клярі поділився сайт Hyser.

Інгредієнти:

свинина (биток) — 300 г;

яблуко кисло-солодке — 1 шт;

яйце — 1 шт;

борошно пшеничне — 40 г;

олія рослинна — 50-60 мл;

базилік сушений мелений — 0,5 ч. л.;

сіль — 1/4 ч. л.

перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Свинину наріжте пластинами завтовшки близько 1 см. Кухонним молотком відбийте кожен шматочок із двох боків, приправте м'ясо за смаком сіллю та перцем.

Крок 2

Яблуко очистіть від шкірки, розріжте на чотири частини та видаліть серцевину. Натріть яблуко на дрібній тертці або подрібніть у блендері на пюре.

Крок 3

Підготовлені відбивні складіть у миску, додайте туди яблучне пюре і рівномірно розподіліть його між шматочками м'яса. Накрийте миску плівкою і відправте в холодильник маринуватися на півгодини.

Крок 4

Яйце збийте вінчиком до пишної піни. Відбивні перекладіть на тарілку без яблучного пюре, а яблучну масу, що залишилася, додайте до яєць і перемішайте вінчиком.

Крок 5

У яблучно-яєчну суміш всипте борошно, додайте базилік і дрібку чорного меленого перцю. Ретельно перемішайте вінчиком до однорідності. Консистенція отриманого кляру має бути схожа на густу сметану.

Крок 6

Розігрійте сковороду з рослинною олією. Кожен шматочок м'яса вмочіть у кляр, дайте надлишку кляру стекти назад у миску 2-3 секунди і викладіть відбивну на сковороду.

Крок 7

Зменшіть вогонь і обсмажуйте відбивні з двох боків до красивого золотисто-коричневого кольору.

Крок 8

Подавайте відбивні в яблучному клярі з картопляним пюре, кашею або овочевим салатом. Вони будуть смачними як у гарячому, так і в холодному вигляді, тож якщо ви посмажили на вечерю більше, ніж потрібно, зробіть вранці смачний сендвіч із відбивною та візьміть його з собою на роботу чи навчання.

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