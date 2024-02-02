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Млинці з печінковою начинкою: ідеальний варіант для сніданку або ситного перекусу

Тетяна Ковальчук
Фото: Say7 | Млинці, фаршировані печінкою

Млинці виходять дуже красивими, а приготувати їх досить просто. Дуже смачна й оригінальна страва, їх можна подавати з будь-яким соусом.

Млинці з печінковою начинкою — це не тільки оригінальна, а й дуже поживна страва. Підійде для ситного сніданку, перекусу або вечері. Цей рецепт — чудовий спосіб урізноманітнити звичайне меню. Млинці з печінковою начинкою виходять неймовірно смачними та ситними, а головне — це доволі просто та швидко в приготуванні. Спробуйте, і цей рецепт стане одним із ваших фаворитів, пише Say7.

Інгредієнти

Для млинців:

  • борошно — 2 склянки;
  • молоко — 2,5 склянки;
  • яйця — 2 шт;
  • сіль — 1 чайна ложка;
  • цукор — 1 столова ложка;
  • рослинна олія — 3 ст.л. + для смаження.

Для печінкової начинки:

  • куряча або яловича печінка — 500 г;
  • цибуля — 2 шт;
  • морква — 1 шт;
  • рослинна олія — для смаження;
  • сіль, перець — за смаком.

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Приготування

  1. У глибокій мисці збийте яйця із сіллю та цукром. Поступово додавайте борошно, перемішуючи, щоб не було грудок. Влийте молоко, перемішайте до однорідності.
  2. Додайте рослинну олію в тісто, перемішайте.
  3. На середньому вогні розігрійте сковороду, змащену олією. Виливайте невелику кількість тіста, рівномірно розподіляючи по сковороді. Обсмажте млинець з обох боків до золотистого кольору.
  4. Печінку промийте, видаліть плівки, наріжте невеликими шматочками. Цибулю та моркву дрібно наріжте. На сковороді з розігрітою олією обсмажте цибулю до золотистого кольору.
  5. Додайте моркву, обсмажуйте до м'якості. Потім додайте печінку, обсмажуйте до готовності. Посоліть, поперчіть. Можна додати трохи зелені для аромату.
  6. На кожен млинець викладіть 1-2 столові ложки начинки. Скачайте млинці трубочкою або складіть конвертиком. Потім потрібно обсмажити конвертики на олії до золотистого кольору. Можна подати з соусом на ваш смак.

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