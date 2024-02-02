Бостонський бісквітний торт-пиріг із заварним кремом: покроковий рецепт повітряної випічки
Бостонський пиріг із кремом — це ідеальний десерт для тих, хто полюбляє поєднання легкого тіста та ніжного крему. Подавайте його як вишукане частування до чаю або кави. Спробуйте приготувати і цей пиріг обов'язково стане одним із ваших фаворитів.
Бостонський бісквітний пиріг із заварним кремом — це чудовий десерт, який стане прикрасою будь-якого столу. Солодкий, повітряний і з ніжною кремовою начинкою, цей пиріг сподобається всім без винятку. Винахідником бостонського пирога з кремом є французький шеф-кухар на ім'я Санціан, який працював у готелі Parker House. Цей десерт подавався з моменту його відкриття 1856 року. Спочатку торт-пиріг подавали під назвою Parker House Chocolate Cream Pie. Сьогодні цей класичний торт є фаворитом по всій території США, а не тільки в Массачусетсі, де 1996 року він став офіційним десертом штату, пише Taste Atlas.
Інгредієнти
Для бісквіта:
- яйця — 4 шт;
- цукор — 1 склянка;
- борошно — 1,5 склянки;
- розпушувач — 1 ч.л.;
- ванільний екстракт — 1 ч.л.;
- вершкове масло (для змащування форми).
Для заварного крему:
- молоко — 2 склянки;
- яєчні жовтки — 4 шт;
- цукор — 1 склянка;
- кукурудзяний крохмаль — 3 ст.л.;
- ванільний екстракт — 1 ч.л.;
- 1 чайна ложка темного рому;
- вершкове масло — 50 г.
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Приготування
Випікання бісквіта:
- Збийте яйця з цукром до пишності.
- Поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем.
- Влийте ванільний екстракт і акуратно перемішайте.
- Форму для випічки змастіть вершковим маслом, вилийте тісто.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180°С духовці 25-30 хвилин.
- Готовий бісквіт остудіть і розріжте горизонтально на два коржі.
Приготування заварного крему:
- У каструлі змішайте молоко, жовтки, цукор і крохмаль.
- Варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
- Зніміть з вогню, додайте ванільний екстракт, ром і вершкове масло.
- Перемішайте до однорідності й остудіть.
Збірка пирога:
- На один корж бісквіта рівномірно нанесіть заварний крем.
- Накрийте другим коржем. Зверху пиріг можна прикрасити шоколадною глазур'ю, збитими вершками або посипати цукровою пудрою.
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