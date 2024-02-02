Бостонський бісквітний торт-пиріг із заварним кремом: покроковий рецепт повітряної випічки

Бостонський пиріг із кремом — це ідеальний десерт для тих, хто полюбляє поєднання легкого тіста та ніжного крему. Подавайте його як вишукане частування до чаю або кави. Спробуйте приготувати і цей пиріг обов'язково стане одним із ваших фаворитів.

Бостонський бісквітний пиріг із заварним кремом — це чудовий десерт, який стане прикрасою будь-якого столу. Солодкий, повітряний і з ніжною кремовою начинкою, цей пиріг сподобається всім без винятку. Винахідником бостонського пирога з кремом є французький шеф-кухар на ім'я Санціан, який працював у готелі Parker House. Цей десерт подавався з моменту його відкриття 1856 року. Спочатку торт-пиріг подавали під назвою Parker House Chocolate Cream Pie. Сьогодні цей класичний торт є фаворитом по всій території США, а не тільки в Массачусетсі, де 1996 року він став офіційним десертом штату, пише Taste Atlas.

Інгредієнти

Для бісквіта:

яйця — 4 шт;

цукор — 1 склянка;

борошно — 1,5 склянки;

розпушувач — 1 ч.л.;

ванільний екстракт — 1 ч.л.;

вершкове масло (для змащування форми).

Для заварного крему:

молоко — 2 склянки;

яєчні жовтки — 4 шт;

цукор — 1 склянка;

кукурудзяний крохмаль — 3 ст.л.;

ванільний екстракт — 1 ч.л.;

1 чайна ложка темного рому;

вершкове масло — 50 г.

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Приготування

Випікання бісквіта:

Збийте яйця з цукром до пишності. Поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем. Влийте ванільний екстракт і акуратно перемішайте. Форму для випічки змастіть вершковим маслом, вилийте тісто. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°С духовці 25-30 хвилин. Готовий бісквіт остудіть і розріжте горизонтально на два коржі.

Приготування заварного крему:

У каструлі змішайте молоко, жовтки, цукор і крохмаль. Варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зніміть з вогню, додайте ванільний екстракт, ром і вершкове масло. Перемішайте до однорідності й остудіть.

Збірка пирога:

На один корж бісквіта рівномірно нанесіть заварний крем. Накрийте другим коржем. Зверху пиріг можна прикрасити шоколадною глазур'ю, збитими вершками або посипати цукровою пудрою.

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