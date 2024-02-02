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Бостонський бісквітний торт-пиріг із заварним кремом: покроковий рецепт повітряної випічки

Тетяна Ковальчук
Фото: tasteatlas.com | Бостонський кремовий пиріг

Бостонський пиріг із кремом — це ідеальний десерт для тих, хто полюбляє поєднання легкого тіста та ніжного крему. Подавайте його як вишукане частування до чаю або кави. Спробуйте приготувати і цей пиріг обов'язково стане одним із ваших фаворитів.

Бостонський бісквітний пиріг із заварним кремом — це чудовий десерт, який стане прикрасою будь-якого столу. Солодкий, повітряний і з ніжною кремовою начинкою, цей пиріг сподобається всім без винятку. Винахідником бостонського пирога з кремом є французький шеф-кухар на ім'я Санціан, який працював у готелі Parker House. Цей десерт подавався з моменту його відкриття 1856 року. Спочатку торт-пиріг подавали під назвою Parker House Chocolate Cream Pie. Сьогодні цей класичний торт є фаворитом по всій території США, а не тільки в Массачусетсі, де 1996 року він став офіційним десертом штату, пише Taste Atlas.

Інгредієнти

Для бісквіта:

  • яйця — 4 шт;
  • цукор — 1 склянка;
  • борошно — 1,5 склянки;
  • розпушувач — 1 ч.л.;
  • ванільний екстракт — 1 ч.л.;
  • вершкове масло (для змащування форми).

Для заварного крему:

  • молоко — 2 склянки;
  • яєчні жовтки — 4 шт;
  • цукор — 1 склянка;
  • кукурудзяний крохмаль — 3 ст.л.;
  • ванільний екстракт — 1 ч.л.;
  • 1 чайна ложка темного рому;
  • вершкове масло — 50 г.

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Приготування

Випікання бісквіта:

  1. Збийте яйця з цукром до пишності.
  2. Поступово додайте просіяне борошно з розпушувачем.
  3. Влийте ванільний екстракт і акуратно перемішайте.
  4. Форму для випічки змастіть вершковим маслом, вилийте тісто.
  5. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°С духовці 25-30 хвилин.
  6. Готовий бісквіт остудіть і розріжте горизонтально на два коржі.

Приготування заварного крему:

  1. У каструлі змішайте молоко, жовтки, цукор і крохмаль.
  2. Варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
  3. Зніміть з вогню, додайте ванільний екстракт, ром і вершкове масло.
  4. Перемішайте до однорідності й остудіть.

Збірка пирога:

  1. На один корж бісквіта рівномірно нанесіть заварний крем.
  2. Накрийте другим коржем. Зверху пиріг можна прикрасити шоколадною глазур'ю, збитими вершками або посипати цукровою пудрою.

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