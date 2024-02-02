Як відмити кран від вапняного нальоту, щоб він сяяв чистотою: кілька простих способів
Прості домашні засоби, такі як оцет, сода і лимонний сік, можуть бути вельми ефективними в боротьбі з вапняним нальотом. Регулярне очищення і невеликі повсякденні зусилля допоможуть зберегти блиск і чистоту ваших кранів на довгий час.
Вапняний наліт на кранах — поширена проблема в багатьох будинках. Він псує зовнішній вигляд крана і може впливати на його функціональність. Але не турбуйтеся, існують перевірені та доступні методи, які допоможуть вам повернути блиск вашим кранам, пише УНІАН.
Кілька ефективних способів боротьби з вапняним нальотом:
Використання оцту.
Вам знадобиться:
- білий оцет;
- вода;
- м'яка ганчірка або губка;
- пластиковий пакет або плівка.
Що потрібно зробити:
- Змішайте рівні частини оцту і води.
- Замочіть м'яку ганчірку або губку в цьому розчині і ретельно оберніть навколо крана. Для складних випадків можна використовувати пластиковий пакет, наповнений розчином оцту, і закріпити його на крані на кілька годин.
- Залиште на 30 хвилин — 1 годину.
- Зніміть ганчірку або пакет і акуратно протріть кран. Вапняний наліт має легко зійти.
Використання соди.
Вам знадобиться:
- харчова сода;
- вода;
- зубна щітка.
Що потрібно зробити:
- Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб вийшла паста.
- Нанесіть пасту на зони з вапняним нальотом.
- Використовуйте зубну щітку для більш глибокого очищення.
- Залиште на кілька хвилин, потім ретельно промийте водою.
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Використання лимонного соку.
Вам знадобиться:
- лимонний сік;
- м'яка ганчірка або губка.
Що потрібно зробити:
- Нанесіть лимонний сік на вапняний наліт.
- Залиште на 15-20 хвилин.
- Акуратно протріть кран м'якою ганчіркою або губкою.
- Промийте чистою водою.
Запобігання накопиченню вапняного нальоту.
- Регулярно протирайте кран після використання, щоб запобігти накопиченню нальоту.
- Використовуйте м'яку воду, якщо це можливо, оскільки жорстка вода сприяє утворенню вапняного нальоту.
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