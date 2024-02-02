Картопляний суп із фрикадельками: простий рецепт ароматної страви

Суп із фрикадельками зручний тим, що готується він дуже швидко, не треба чекати, поки звариться м'ясо. Це — прекрасний варіант для сімейного обіду, який не залишить байдужим жодного члена родини.

Картопляний суп із фрикадельками — це справжнє задоволення для любителів домашньої кухні. Цей суп не тільки смачний, а й досить простий у приготуванні, пише Say7.

Інгредієнти:

м'ясний фарш — 300 г;

картопля — 3-4 шт;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

яйце — 1 шт;

зелень петрушки та кропу;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія;

вода — 1,5 л.

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Приготування:

Крок 1. У глибокій мисці змішайте м'ясний фарш із сирим яйцем. Додайте сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте фарш до однорідної маси. Сформуйте невеликі фрикадельки розміром із волоський горіх.

Крок 2. Очистіть картоплю та наріжте її кубиками. Моркву та цибулю дрібно наріжте або натріть на тертці.

Крок 3. У каструлі розігрійте трохи рослинної олії та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву й обсмажте все разом ще кілька хвилин.

Залийте овочі водою і доведіть до кипіння. Після кипіння додайте картоплю і варіть на середньому вогні до напівготовності картоплі.

Крок 4. Акуратно покладіть фрикадельки в суп. Варіть до готовності фрикадельок і картоплі, близько 15-20 хвилин.

Крок 5. Посоліть суп за смаком і додайте дрібно нарізану зелень. Дайте супу настоятися під кришкою 5-10 хвилин.

Крок 6. Подавайте суп гарячим, прикрасивши свіжою зеленню. Ідеально смакує з хрустким білим хлібом або грінками.

Порада: для приготування фрикадельок можна використовувати фарш із яловичини, свинини або їх суміші. Також можна додати у фарш трохи подрібненого часнику для додаткового аромату.

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