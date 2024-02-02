Фондю, піца, брускета, сендвіч: чи справді улюблені страви народилися в Європі

Чи знаєте ви, звідки походженням та чи інша страва? І що є міфом, а що було насправді?

Історія завжди засвідчує суцільну взаємопов’язаність нашого світу. Наприклад, контроль, який встановила Османська імперія над Дарданеллами, грецькими, венеціанськими і генуезькими островами, а згодом і Балканами аж до самої Угорщини змусив жителів Західної Європи шукати нові торговельні шляхи. І попливли морями-океанами кораблі, а на європейських теренах з’явилися екзотичні овочі і фрукти, зернові і спеції, червоний перець і бобові, кукурудза і топінамбур з азійських та американських виднокругів. Але свої давні страви європейці плекали, пишаючись їх походженням. Чи все було насправді так, як нам вбачається сьогодні?

Фондю

До того як стати пафосною стравою, фондю було найпростішою їжею бідних селян, які мешкали у суворих Альпах. Їжу економили, недоїдки використовували по максимуму. Щоб обрізки сиру і підсохлий хліб можна було хоч якось з’їсти, фермери стали вживати ці продукти разом. Сир плавили в каструлі над вогнем і вмочали туди шматочки хліба.

У 1930-х роках Швейцарський сирний союз оголосив фондю національною стравою швейцарської кухні. Але на статус батьківщини фондю також претендують Франція та Італія, адже в Альпах сходяться кордони трьох держав, і прикордонні регіони протягом століть переходили від однієї країни до іншої.

У середині ХХ століття фондю як страва, що "створює гарний настрій", починають активно просувати швейцарські маркетологи, з метою підвищити обсяги продажів місцевих сироварень. У 60-х роках швейцарський ресторатор Конрад Еглі винаходить нову страву — шоколадне фондю. Спочатку його робили з шоколаду Toblerone, який також виробляють у Швейцарії.

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Брускета

Походження брускети вельми туманно. Навіть самі італійці не можуть точно сказати, де, коли і хто придумав цю закуску. Однак достеменно відомо, що ще в Давньому Римі використовували підсмажені скибочки хліба для дегустації свіжовіджатої оливкової олії. При цьому просочені маслом шматочки злегка натирали часником — це допомагало відчути аромат масла. До речі, цей метод оцінки якості оливкової олії й досі застосовується в Лаціо, Тосканії, Умбрії та інших регіонах, де вирощують оливки.

Є давніша версія походження брускети. Марселла Хазан, легенда італійської кулінарії, стверджує, що брускета була придумана ще етрусками з Тоскани. Але саме слово імовірно походить від дієслова bruscare, що на римському діалекті означає "смажити на вугіллі".

За іншою версією, La bruschetta — це бідняцька страва. Коли селяни йшли на роботу в поле, вони брали із собою хліб, щоб перекусити під час сієсти. На сонці хліб швидко перетворювався на сухар, і щоб хоч якось "оживити" його, його поливали оливковою олією.

Отже, брускета – це підсмажений до хрусткої скоринки хліб, натертий часником і политий оливковою олією. А от складові цього італійського бутерброда з'явилися набагато пізніше. Тому будьте уважні: якщо ви в Італії замовляєте bruschetta, вам ймовірно подадуть брускету в її традиційному розумінні, тобто просто скибочки хліба з маслом і часником. Але якщо ви попросите офіціанта принести вам bruschette, тобто у множині, тоді отримаєте тарілку з брускето з усілякими начинками.

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Піца

Першу письмову згадку піци виявлено в тексті, написаному в 997 році в італійському місті Гаета. Текст складено латиною і це — договір оренди між місцевим мешканцем та єпископом. У документі орендар зобов'язується надавати єпископу duodecim pizze – 12 піц – на кожне Різдво і Великдень.

Ізраїльський політик Аббе Евен, який замолоду вивчав східні мови і культуру, висунув свою версію. Він вважав, що першу піцу придумали понад 2 тисячі років тому римські солдати, що служили в Юдеї. Вони їли мацу, поливши її оливковою олією і поклавши зверху сир.

Піцу більш звичного вигляду почали готувати в Неаполі наприкінці XVIII століття, а от популярну "Маргариту" придумав у 1889 році неаполітанський кухар Рафаель Еспозіто.

Довгі роки піца залишалася популярною тільки в самій Італії і серед італійських емігрантів. Ситуація змінилася після Другої світової війни: іноземні солдати, що заполонили Італію, пристрасно полюбили місцеву кухню. Піца прижилася в інших культурах і видозмінилася. З’явилися такі сорти, як американська, гавайська і навіть японська піца "окономияки".

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Котлета по-київськи

Кулінарний символ української столиці майже став причиною розбрату. За авторство змагаються Франція, Україна і США. Все дуже складно.

З французьким аналогом котлети з вершковим маслом всередині — côtelettes de volaille (котлета з курки) — не розібралися й самі французи. Можливо, предок котлети з'явився в XVIII столітті. Це було м'ясо a la Maréchale – рубані шматочки, обсмажені в панірувальних сухарях.

Київська версія свідчить, що котлети подавали офіцерам штабу гетьмана Павла Скоропадського, які трапезували в ресторані київського готелю "Континенталь" ще на початку ХХ століття.

Американці ж вважають, що дали котлети нове життя і нову назву. Мовляв, вихідці з України любили замовляти котлету в ресторанах США, тому за нею закріпилася назва "по-київськи". Вже з 30-х років ХХ століття в статтях ресторанних критиків з'являється блюдо Chicken Kiev. Начебто котлети стали масовим продуктом, а британська мережа супермаркетів M&S кладе Chicken Kiev у набір їжі для розігріву.

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Локшина

Вважається, що локшина прийшла до нас з Китаю ще у середні віки. Однак це — повна вигадка. Чесно кажучи, макаронні вироби існували в Італії ще до 1295 року, коли Марко Поло повернувся зі своєї 20-річної подорожі. Насправді, навіть існує юридичний документ, датований 1279 роком, який перелічує володіння солдата Дженовезе на ім'я Понсіо Бастоне. Серед них una bariscella plena de macaronis — "кошик макаронів".

А ще — історія, яка нагадує чи то східну казку, чи то анекдот. У 1929 році в офіційному торговому журналі Національної асоціації макаронних виробів США була опублікована стаття "Сага про Китай". Вона описує, як італійський матрос з експедиції Марко Поло зійшов на берег у Китаї і познайомився з красивою дівчиною, яка робила чудову локшину. Він переконав її дозволити взяти локшину з собою на корабель, щоб показати Марко Поло. Ім'я цього безстрашного моряка, як ви, мабуть, здогадалися — Спагетті.

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Сендвіч

Існує міф про те, що сендвіч придумав граф Сендвіч, який нібито хотів з'їсти вечерю без необхідності відмовитися від гри в карти. Однак, хоча й насправді наш улюблений великий бутерброд дістав свою назву від імені графа, але він не винаходив цю страву. Він просто подарував нову назву тому, що раніше було відоме як "хліб і м'ясо".

І цілком імовірно, що Сендвіч, який працював першим лордом Адміралтейства і водночас затято любив грати у карти, з'їв його за своїм офісним, а не за ігровим столом. Деталь про його любов до азартних ігор додає перчинки до скандалу та робить історію трохи цікавішою.

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Круасан

До 1960-х років шанованою французькою енциклопедією кулінарії Larousse Gastronomique було проголошено як історичний факт, що круасан бере свій початок з облоги Будапешту. Тож розповідь розпочинається відтоді, як імперське військо рило тунелі під міськими стінами Будапешта. Пекарі міста, які майже цілодобово працювали, почули ці нічні розкопки. Вони підняли тривогу, і атака була розбита. За винагороду пекарям було надано право виготовляти спеціальні кондитерські вироби у формі емблеми Османської імперії, тобто півмісяця.

Проте ця історія зовсім не пояснює, чому круасани почали асоціюватись з французькою кондитерською. Єдина правда полягає в тому, що до 1853 року в жодному словнику не згадується круасан. Перший рецепт, який нагадує сьогоднішнє листкове тісто, був опублікований у 1905 році. І знаєте де — цілком очікувано — у Парижі.

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