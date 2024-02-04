Які предмети не можна зберігати під мийкою: як уникнути непотрібних проблем і незручностей

Є деякі неочевидні правила, які знають далеко не всі навіть дуже досвідчені господині. Вони стосуються того, що можна зберігати під мийкою на кухні, а що не можна.

Кухня — серце кожного будинку, а простір під мийкою часто стає місцем для зберігання різних речей. Однак не всі предмети підходять для такого місця. Розміщуючи речі під раковиною, потрібно думати не тільки про те, наскільки зручно їх буде звідти діставати, а ще й про наслідки того, що вони там знаходяться, пише УНІАН.

Що краще не зберігати під мийкою, щоб зберегти порядок і безпеку на вашій кухні:

1. Хімічні засоби для чищення.

Хоча це традиційне місце для їх зберігання, не варто забувати про безпеку. Якщо у вас є діти або домашні тварини, зберігання отруйних речовин у доступному місці може бути небезпечним.

2. Їжа та кухонні припаси.

Під мийкою зазвичай волого і темно, що створює ідеальні умови для розмноження цвілі та бактерій. Зберігання продуктів у таких умовах може призвести до їх псування.

Читайте також:

Як швидко й ефективно прибрати квартиру

Лайфхаки з мікрохвильовкою, які полегшують життя

Як врятувати зів'ялу зелень або овочі за одну ніч

3. Електричні прилади.

Вологість і можливі витоки води можуть стати причиною короткого замикання і виходу з ладу приладів.

4. Дерев'яне та металеве кухонне приладдя.

Волога сприяє псуванню дерева та іржавінню металу, що скорочує термін служби ваших улюблених кухонних помічників.

5. Текстильні вироби.

Рушники, скатертини, прихватки під мийкою будуть постійно вологими, що призведе до їхнього швидкого зносу і появи неприємного запаху.

Створіть на своїй кухні безпечний і функціональний простір, виключивши зберігання цих предметів під мийкою. Це дасть вам змогу підтримувати порядок і гігієну, а також уникнути непотрібних проблем і незручностей.

Читайте також:

Причини неприємного запаху в будинку: як їх уникнути

Користь господарського мила: 10 способів застосування в побуті

Щоб не втратив форму: як правильно прати та сушити кашеміровий светр