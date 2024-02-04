Ароматна куряча печеня із соєвим соусом і локшиною: простий рецепт поживної вечері

Печеня з курячих грудок ідеально підійде як для сімейної вечері, так і для особливого випадку. Пікантний і ароматний соєвий соус чудово доповнює соковите куряче філе та солодкий болгарський перець, а локшина робить страву поживною.

Печеня з куркою, болгарським перцем і соусом — це страва, яка ідеально поєднує в собі ніжність м'яса, солодкість перцю та пікантність східних спецій. Цей рецепт стане справжнім відкриттям для тих, хто полюбляє азійську кухню та хоче приготувати щось незвичайне та смачне, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

болгарський перець — 2 шт.;

локшина (удон або лінгвіні) — 200 г;

соєвий соус — 100 мл;

часник — 2 зубчики;

рослинна олія — 2 ст. л.;

зелена цибуля для прикрашання;

сіль, перець — до смаку.

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Приготування:

Крок 1. Почнемо з підготовки інгредієнтів. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, болгарський перець — смужками. Часник подрібніть.

Крок 2. Розігрійте сковороду з рослинною олією. Обсмажте курку до золотистої скоринки, посоліть і поперчіть до смаку.

Крок 3. Додайте в сковороду болгарський перець і часник, обсмажуйте все разом ще кілька хвилин. Влийте соус і тушкуйте під кришкою на повільному вогні 10-15 хвилин.

Крок 4. Поки готується печеня, відваріть локшину згідно з інструкцією на упаковці.

Злийте воду з локшини й додайте її в сковороду до курки й овочів. Ретельно перемішайте, щоб локшина ввібрала аромат соусу та спецій. Подавайте гарячою, прикрасивши зеленою цибулею.

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