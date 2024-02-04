Шоколадне печиво "Їстівні валентинки": ароматна випічка до свята

Шоколадне печиво — це ідеальний варіант для тих, хто хоче подарувати своїм коханим щось особливе, зроблене власноруч. Ці милі та смачні сердечка запам'ятаються надовго й обов'язково викличуть усмішку на обличчі вашого Валентина.

Напередодні Дня святого Валентина хочеться порадувати своїх близьких чимось особливим і смачним. Шоколадне печиво "Їстівні валентинки" — це не тільки частування, а й чудовий спосіб висловити свої почуття. Сердечка з шоколадного тіста, прикрашені глазур'ю та прикрасами, стануть чудовим подарунком для вашої другої половинки, пише Taste of Home.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 300 г;

какао-порошок — 50 г;

вершкове масло (кімнатної температури) — 200 г;

цукор — 150 г;

яйце — 1 шт.;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — дрібка.

Для прикраси:

білий шоколад — 100 г;

чорний шоколад — 50 г;

кондитерські прикраси (за бажанням).

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Приготування

У глибокій мисці змішайте борошно, какао-порошок, розпушувач і сіль. В іншій мисці збийте вершкове масло з цукром до пишності. Додайте яйце та ванільний екстракт, добре перемішайте. Поступово вводьте суху суміш у масляно-яєчну, замішуючи однорідне тісто. Розкачайте тісто між двома шарами пергаментного паперу до товщини близько 5 мм. Помістіть у холодильник на 30 хвилин. Виріжте з тіста формочкою у формі серця печива та викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці 10-12 хвилин. Поки печиво остигає, розтопіть білий шоколад на водяній бані. Додайте барвник і добре перемішайте. Прикрасьте остигле печиво шоколадною глазур'ю та кондитерськими прикрасами.

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