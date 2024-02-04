Тарталетки із салатом з тунця: рецепт дуже смачної та апетитної закуски
Тарталетки з тунцем — чудовий вибір для легкого перекусу або закуски на святковому столі. Приготувати цю страву можна дуже швидко.
Тарталетки з салатом з тунця – це легкий та смачний варіант закуски, який ідеально підходить для святкового столу. Вони прості в приготуванні, але виглядають дуже ефектно. Поєднання тунця з огірками та зеленню створює свіжий і насичений смак, який неодмінно сподобається гостям, повідомляє Say7.
Інгредієнти:
- готові тарталетки — 12 шт.;
- консервований тунець у власному соку — 1 банка;
- свіжий огірок — 1 шт.;
- зелена цибуля — кілька пір'я;
- кріп — кілька гілочок;
- майонез або грецький йогурт — 3 ст. л.;
- сіль і перець — до смаку;
- лимонний сік — 1 ч. л.
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Приготування:
- Тунець злийте від рідини та розімніть вилкою.
- Огірок наріжте дрібними кубиками, зелену цибулю та кріп дрібно наріжте.
- У мисці змішайте тунець, огірки, зелену цибулю та кріп. Додати майонез або йогурт, лимонний сік. Приправте сіллю та перцем до смаку й добре перемішайте.
- Акуратно наповніть тарталетки салатом із тунця.
- Прикрасьте тарталетки гілочками кропу або листочками свіжої зелені.
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