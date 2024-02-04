Тарталетки із салатом з тунця: рецепт дуже смачної та апетитної закуски

Тарталетки з тунцем — чудовий вибір для легкого перекусу або закуски на святковому столі. Приготувати цю страву можна дуже швидко.

Тарталетки з салатом з тунця – це легкий та смачний варіант закуски, який ідеально підходить для святкового столу. Вони прості в приготуванні, але виглядають дуже ефектно. Поєднання тунця з огірками та зеленню створює свіжий і насичений смак, який неодмінно сподобається гостям, повідомляє Say7.

Інгредієнти:

готові тарталетки — 12 шт.;

консервований тунець у власному соку — 1 банка;

свіжий огірок — 1 шт.;

зелена цибуля — кілька пір'я;

кріп — кілька гілочок;

майонез або грецький йогурт — 3 ст. л.;

сіль і перець — до смаку;

лимонний сік — 1 ч. л.

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Приготування:

Тунець злийте від рідини та розімніть вилкою. Огірок наріжте дрібними кубиками, зелену цибулю та кріп дрібно наріжте. У мисці змішайте тунець, огірки, зелену цибулю та кріп. Додати майонез або йогурт, лимонний сік. Приправте сіллю та перцем до смаку й добре перемішайте. Акуратно наповніть тарталетки салатом із тунця. Прикрасьте тарталетки гілочками кропу або листочками свіжої зелені.

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