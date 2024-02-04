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Тарталетки із салатом з тунця: рецепт дуже смачної та апетитної закуски

Тетяна Ковальчук
Фото: Say7 | Тарталетки з тунцем

Тарталетки з тунцем — чудовий вибір для легкого перекусу або закуски на святковому столі. Приготувати цю страву можна дуже швидко.

Тарталетки з салатом з тунця – це легкий та смачний варіант закуски, який ідеально підходить для святкового столу. Вони прості в приготуванні, але виглядають дуже ефектно. Поєднання тунця з огірками та зеленню створює свіжий і насичений смак, який неодмінно сподобається гостям, повідомляє Say7.

Інгредієнти:

  • готові тарталетки — 12 шт.;
  • консервований тунець у власному соку — 1 банка;
  • свіжий огірок — 1 шт.;
  • зелена цибуля — кілька пір'я;
  • кріп — кілька гілочок;
  • майонез або грецький йогурт — 3 ст. л.;
  • сіль і перець — до смаку;
  • лимонний сік — 1 ч. л.

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Приготування:

  1. Тунець злийте від рідини та розімніть вилкою.
  2. Огірок наріжте дрібними кубиками, зелену цибулю та кріп дрібно наріжте.
  3. У мисці змішайте тунець, огірки, зелену цибулю та кріп. Додати майонез або йогурт, лимонний сік. Приправте сіллю та перцем до смаку й добре перемішайте.
  4. Акуратно наповніть тарталетки салатом із тунця.
  5. Прикрасьте тарталетки гілочками кропу або листочками свіжої зелені.

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