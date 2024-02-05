Домашні сирні рогалики: простий і смачний рецепт із доступних продуктів
Сирні рогалики — це чудовий варіант для тих, хто полюбляє солодку випічку, але водночас віддає перевагу легшим і менш калорійним десертам.
Сирні рогалики — це ніжне й ароматне частування, яке підійде як для ранкового чаю, так і для вечірнього сімейного чаювання. Готуються вони досить просто та швидко, а результат потішить вас і ваших близьких. Пропонуємо вам рецепт, який легко повторити вдома, повідомляє Say7.
Інгредієнти:
- сир — 250 г;
- борошно — 2-2,5 склянки;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 3 столові ложки;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- розпушувач тіста — 1 чайна ложка;
- яйце — 1 шт. (для змащування);
- цукрова пудра для посипання.
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Приготування:
Крок 1. У глибокій мисці змішайте сир, м'яке вершкове масло, цукор і ванільний цукор. Добре перемішайте інгредієнти до однорідної маси.
Крок 2. Поступово додавайте борошно, змішане з розпушувачем, замішуючи м'яке, але нелипке тісто.
Крок 3. Розділіть тісто на кілька частин. Кожну частину розкачайте в коло товщиною близько 5 мм і розріжте на трикутники.
Крок 4. Скрутіть трикутники в рогалики, починаючи з широкого боку.
Крок 5. Викладіть рогалики на деко, застелене папером для випічки. Змастіть кожен рогалик збитим яйцем.
Крок 6. Випікайте рогалики в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору.
Крок 7. Готові рогалики посипте цукровою пудрою.
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