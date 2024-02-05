Шоколадно-кокосовий кекс із маршмелоу: простий рецепт оригінальної випічки

Шоколадно-кокосовий кекс — десерт, який ідеально підійде для затишних сімейних вечорів або як солодке частування на дитяче свято. Насолоджуйтеся кожним шматочком цих смачних і простих у приготуванні ласощів.

Шоколадно-кокосовий кекс із маршмеллоу — це прекрасне поєднання насиченого шоколадного смаку з ніжною солодкістю кокоса і маршмеллоу. Приготування не займе багато часу і не потребує особливих кулінарних навичок, пише Say7.

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

какао-порошок — 50 г;

розпушувач тіста — 1 ч.л.;

сіль — щіпка;

цукор — 150 г;

яйця — 3 шт;

рослинна олія — 100 мл;

кокосове молоко — 200 мл;

кокосова стружка — 50 г;

маршмелоу — 100 г.

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Приготування:

У глибокій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і сіль. В окремій мисці збийте яйця з цукром до пишності, потім додайте рослинну олію і кокосове молоко. Поступово додавайте суху суміш у яєчно-масляну, акуратно перемішуючи до однорідності. Розділити тісто на дві частини. В одну частину додати какао, в іншу кокосову стружку. Викласти 2 ст.л. темного тіста в змащену маслом форму для кексу. У середину темного тіста викласти 2 ст.л. світлого тіста. У світле тісто викласти 2 ст.л. темного тіста. Викласти, таким чином, усе тісто. Розігрійте духовку до 180°C і випікайте кекс 40-45 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою. Вийміть кекс із духовки і дайте йому охолонути. Після цього рівномірно розподіліть зверху маршмеллоу і відправте назад у духовку на 3-5 хвилин, щоб маршмеллоу трохи підтанув.

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