Ледачі хачапурі на сковороді: рецепт смачної грузинської страви

Хачапурі — це чудовий варіант для швидкого та смачного перекусу або повноцінного сніданку. Вони виходять дуже ситними й ароматними.

Ледачі хачапурі на сковороді — це ідеальна страва для тих, хто хоче побалувати себе чимось особливим, але при цьому не хоче витрачати багато часу на приготування. Цей рецепт швидкий і простий, а результат неймовірно смачний і ситний, пише Say7.

Інгредієнти:

борошно — 2 склянки;

кефір — 1 склянка;

сода — 0,5 ч.л.;

сіль — 0,5 ч.л.;

сир сулугуні (або моцарела) — 300 г;

яйце — 1 шт. (за бажанням);

вершкове масло для змащування.

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Приготування:

Крок 1. У глибокій мисці змішайте борошно, соду та сіль. Додайте кефір і замісіть м'яке, але не липке тісто. Якщо тісто виходить занадто рідким, додайте ще трохи борошна.

Крок 2. Натріть сир на крупній тертці. Якщо ви любите ніжніші хачапурі, можна додати в сир одне яйце і добре перемішати.

Крок 3. Розділіть тісто на рівні частини. Кожну частину розкачайте в невеликий коржик.

Крок 4. Покладіть на середину кожного коржа достатню кількість сиру. Потім акуратно захипіть краї, формуючи хачапурі.

Крок 5. На сухій сковороді, на середньому вогні, обсмажте хачапурі з обох боків до золотистої скоринки.

Крок 6. Готові хачапурі змастіть вершковим маслом для додавання аромату та ніжності. Подавайте хачапурі гарячими, поки сир усередині тягнеться.

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