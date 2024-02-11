Кекс "Сніжинка" на згущеному молоці: простий рецепт ніжної домашньої випічки
Простий у приготуванні та неймовірно смачний кекс стане родзинкою вашого столу. Насолоджуйтеся кожним шматочком цього ароматного частування.
Кекс "Сніжинка" на згущеному молоці — це справжнє диво на вашому столі. Поєднання ніжного смаку згущеного молока та пишної текстури робить цей десерт ідеальним вибором для затишних зимових вечорів, пише Say7.
Інгредієнти:
- згущене молоко — 1 банка (близько 400 г);
- борошно — 2 склянки;
- розпушувач тіста — 1 ч.л.;
- вершкове масло — 100 г;
- яйця — 3 шт;
- цукор — ½ склянки;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- сіль — щіпка.
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Приготування:
Крок 1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для кексу маслом.
Крок 2. Збийте м'яке вершкове масло з цукром до пишності. Поступово додавайте яйця, продовжуючи збивати до однорідності.
Крок 3. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, ванільний цукор і дрібку солі. Поступово додавайте сухі інгредієнти в яєчно-масляну суміш, перемішуючи до однорідного стану.
Крок 4. Влийте згущене молоко й акуратно перемішайте тісто до однорідності.
Крок 5. Вилийте тісто у форму і розрівняйте.
Крок 6. Випікайте кекс у попередньо розігрітій духовці близько 40-50 хвилин. Перевірте готовність кексу дерев'яною шпажкою — вона повинна виходити сухою. Дайте кексу "Сніжинка" охолонути перед подачею.
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