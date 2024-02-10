Як відкрити будь-яку банку за 30 секунд: досвідчені господині завжди використовують ці методи

Кожен із нас мав справу з різного роду банками — під закрутку, під закатку або жерстяними. Іноді відкрити такі консерви — справжній квест.

Відкрити банку без відкривачки за 30 секунд може здатися неможливим завданням. Існують прості та швидкі способи, які допоможуть вам впоратися з цим завданням без особливих зусиль, повідомляє УНІАН.

Спосіб 1. Використання ложки.

Візьміть звичайну столову ложку. Помістіть кінчик ложки в проміжок між кришкою і банкою. Твердо натисніть на ложку і рухайте нею вгору-вниз, щоб злегка підчепити кришку. Продовжуйте робити це по всьому периметру кришки, поки вона не почне слабшати і відкриватися.

Спосіб 2. Використання гумової рукавички.

Одягніть гумову рукавичку на руку. З хорошим захопленням обхопіть кришку банки. Обертайте кришку, прикладаючи трохи сили, поки вона не почне відкриватися.

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Спосіб 3. Гаряча вода.

Візьміть глибоку тарілку, налийте в неї трохи окропу. Поставте в тарілку банку так, щоб кришка була повністю у воді, і залиште на кілька хвилин. Після буде достатньо просто прокрутити її — і банка відкриється. Тут є важливий нюанс: такий метод не можна використовувати з банкою, яку ви щойно дістали з холодильника. Дайте їй нагрітися до кімнатної температури, щоб скло не лопнуло під час контакту з гарячою водою.

Більше не потрібно турбуватися, якщо у вас під рукою немає відкривачки. Ці прості способи дозволять вам відкрити банку всього за 30 секунд. Тепер ви готові до будь-яких несподіваних ситуацій на кухні.

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