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"Пастуший пиріг" на пательні: рецепт простої та ситної вечері

Тетяна Ковальчук
Фото: tasteofhome.com | Пастуший пиріг

Пиріг готують дуже швидко, і зазвичай більша частина, якщо не всі, інгредієнти вже є під рукою. Він чудово поєднується із зеленим салатом або свіжими овочами.

"Пастуший пиріг" — традиційна британська страва, яку можна приготувати просто на сковороді. Це чудовий варіант для тих, хто шукає просту, але ситну вечерю. У цьому рецепті використовуються доступні інгредієнти та прості кроки приготування, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти

Для приготування пирога знадобляться такі продукти:

  • яловичий або баранячий фарш — 500 г;
  • велика цибулина — 1 шт;
  • морква — 2 шт;
  • зелений горошок (свіжий або заморожений) — 100 г;
  • картопля — 4 шт;
  • вершкове масло — 50 г;
  • молоко — 100 мл;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • бульйон (м'ясний або овочевий) — 200 мл;
  • 3/4 склянки тертого сиру чеддер;
  • сіль, перець, трави за смаком.

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Приготування

Крок 1. Приготування начинки:

  1. На середньому вогні розігрійте сковорідку й обсмажте фарш до готовності.
  2. Додайте подрібнену цибулю та моркву, обсмажуйте до м'якості овочів.
  3. Введіть томатну пасту, зелений горошок і бульйон. Приправте сіллю, перцем і травами.
  4. Тушкуйте на повільному вогні 10-15 хвилин.

Крок 2. Приготування пюре:

  1. Відваріть картоплю до готовності, потім розімніть у пюре.
  2. Додайте вершкове масло і молоко, добре перемішайте до гладкості.
  3. Приправте сіллю та перцем за смаком.

Крок 3. Формування та запікання пирога:

  1. Рівномірно розподіліть м'ясну начинку по дну сковороди.
  2. Зверху викладіть картопляне пюре, розрівнюючи ложкою. Зверху посипте сиром.
  3. Запікайте під кришкою на повільному вогні 20-25 хвилин до утворення рум'яної скоринки.

Ця страва стане чудовою та затишною вечерею для всієї родини.

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