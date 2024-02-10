"Пастель де Ната" із заварним кремом: рецепт традиційних португальських тістечок

Ароматні та ніжні тістечка слід їсти невдовзі після випікання, щоб заварний крем не втратив свою текстуру. Перед вживанням їх слід посипати корицею або цукровою пудрою.

"Пастель де Ната" — це традиційні португальські тістечка з ароматним кремом, що завоювали популярність у всьому світі. Десерт був винайдений католицькими черницями і ченцями ще до 18 століття. Ці ніжні та хрусткі ласощі із золотистою скоринкою ідеально підходять для ранкової кави. Секрет успіху — у ніжному заварному кремі та тонкому листковому тісті, повідомляє Taste Atlas.

Інгредієнти:

листкове тісто — 1 упаковка;

жовтки — 6 шт;

цукор — 150 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

вершки (33-35%) — 200 мл;

молоко — 200 мл;

цедра 1 лимона;

паличка кориці;

ванільний екстракт — 1 ч. л.

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Приготування:

Крок 1: Підготовка тіста:

Розморозьте листкове тісто відповідно до інструкції на упаковці. Розкачайте тісто в тонкий шар і виріжте кола відповідного розміру для формочок для мафінів або кексів. Викладіть тісто у формочки, формуючи маленькі кошички.

Крок 2: Приготування заварного крему:

У мисці збийте жовтки з цукром і крохмалем до однорідності. У каструлі змішайте вершки, молоко, лимонну цедру і корицю, доведіть до кипіння. Повільно влийте гарячу молочно-вершкову суміш у жовткову, безперервно помішуючи. Поверніть суміш у каструлю і, помішуючи, варіть на слабкому вогні до загустіння. Додайте ванільний екстракт, перемішайте і дайте охолонути.

Крок 3: Випікання тістечок:

Нагрійте духовку до 250°C. Наповніть підготовлені формочки з тістом заварним кремом до країв. Випікайте в духовці 12-15 хвилин до золотистої скоринки.

Подавайте "Пастель де Ната" теплими, посипавши цукровою пудрою та корицею. Цей десерт чудово поєднується з чашкою ароматного еспресо. Насолоджуйтеся смаком і делікатною текстурою справжніх португальських тістечок просто у себе вдома.

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