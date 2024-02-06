Запіканка з курячим філе, печерицями та картопляним пюре: простий рецепт ситної вечері

Запіканка чудово поєднується з легкими овочевими салатами або свіжими овочами. Апетитна та ситна запіканка обов'язково сподобається всім.

Запіканка з курячим філе, грибами та картопляним пюре — це страва, яка гарантує ситість і задоволення. Вона ідеально підходить для затишної сімейної вечері або як основна страва для зустрічі з друзями. Поєднання ніжного курячого м'яса, ароматних грибів і м'якого картопляного пюре із золотистою скоринкою — це справжня кулінарна насолода, повідомляє Say7.

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

печериці — 300 г;

цибуля — 1 шт;

картопля — 6-7 шт;

молоко — 100 мл;

вершкове масло — 50 г;

твердий сир — 100 г;

сіль, перець — за смаком;

олія рослинна — для смаження;

зелень для прикрашання.

Читайте також:

Салат з авокадо, помідорами та шинкою: простий рецепт без майонезу

Картопляний суп: рецепт ситної зимової страви

Тушкований хек з овочами: простий рецепт на кожен день

Приготування:

Крок 1. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, посоліть і поперчіть. На сковороді з рослинною олією обсмажте курку до золотистої скоринки. Викладіть обсмажену курку в окрему тарілку. На тій самій сковороді обсмажте нарізані печериці та цибулю до м'якості.

Крок 2. Картоплю очистіть, відваріть у підсоленій воді до готовності та розімніть у пюре. Додайте в пюре молоко і вершкове масло, добре перемішайте до однорідності.

Крок 3. У форму для запікання викладіть шар картопляного пюре, потім рівномірно розподіліть курку з грибами. Покрийте картопляним пюре, що залишилося. Посипте зверху тертим сиром.

Крок 4. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, доки не з'явиться золотиста скоринка.

Готову запіканку прикрасьте свіжою зеленню перед подачею.

Читайте також:

Спагеті з морепродуктами у вершковому соусі

Тарталетки із салатом із тунця

М'ясний рулет "Дроб де М'єль": традиційний рецепт румунської кухні