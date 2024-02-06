Суп із мисливськими ковбасками та квасолею: поживно і дуже смачно

Наваристий суп ідеально підійде для обіду чи вечері, особливо в холодну пору року, коли хочеться чогось ситного та гарячого.

Суп із мисливськими ковбасками та квасолею — це насичена, поживна страва, яка зігріває та тішить своїм неповторним смаком. Він чудово підходить для холодних днів і стане чудовим вибором для сімейного обіду або вечері, пише Say7.

Інгредієнти:

мисливські ковбаски — 300 г;

квасоля (консервована або замочена на ніч у воді) — 1 банка або 200 г;

картопля — 3-4 шт;

морква — 1 шт;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

часник — 2 зубчики;

помідори у власному соку — 1 банка;

бульйон або вода — 1,5 л;

лавровий лист — 1 шт;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — для смаження;

зелень для прикрашання.

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Приготування:

Крок 1. Наріжте ковбаски кружечками. Картоплю очистіть і наріжте кубиками, моркву наріжте кружальцями або півкружальцями, цибулю дрібно наріжте. Часник подрібніть.

Крок 2. На сковороді з невеликою кількістю рослинної олії обсмажте ковбаски до золотистої скоринки. Перекладіть їх у тарілку.

Крок 3. На тій самій пательні обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву та тушкуйте кілька хвилин. Наприкінці додайте часник і тушкуйте ще 1-2 хвилини.

Крок 4. У каструлі доведіть до кипіння бульйон або воду. Додайте картоплю, обсмажені цибулю та моркву, а також ковбаски. Варіть на середньому вогні до готовності картоплі.

Крок 5. Додайте в суп квасолю та помідори з банки. Посоліть і поперчіть за смаком, додайте лавровий лист. Варіть ще 5-7 хвилин. Готовий суп прикрасьте зеленню перед подачею. Подавати його можна зі сметаною.

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