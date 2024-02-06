Ліниві вареники з маком: простий рецепт на кожен день

Прості в приготуванні ледачі вареники здивують вас оригінальним поєднанням традиційних смаків із несподіваним акцентом маку в тісті.

Ледачі вареники з маком у тісті — це варіація традиційної страви, яка потішить вас незвичайним поєднанням смаків та ароматів. Мак, доданий безпосередньо в тісто, забезпечує кожному варенику особливий смак і робить їхню текстуру ще цікавішою, пише Shuba.

Інгредієнти:

сир — 500 г;

яйце — 1 шт;

цукор — 3 столові ложки;

борошно — близько 150 г (або за потребою);

мак — 100 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — щіпка;

масло вершкове або згущене молоко — для подачі.

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Приготування:

Крок 1. Залийте мак окропом на 10-15 хвилин, потім ретельно відіжміть. Це допоможе розкрити його смак і аромат.

Крок 2. Змішайте в глибокій мисці сир, яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та підготовлений мак. Перемішайте до однорідності. Поступово додавайте борошно, поки тісто не перестане липнути до рук.

Крок 3. З тіста сформуйте довгий джгут, розділіть його на рівні шматочки та сформуйте маленькі вареники.

Крок 4. Закип'ятіть воду, злегка підсоліть її і варіть вареники доти, доки вони не спливуть на поверхню. Дайте їм поваритися ще 2-3 хвилини, потім виймайте шумівкою.

Подавайте вареники теплими, политими згущеним молоком або розтопленим вершковим маслом. За бажанням також можна додати улюблені ягоди.

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