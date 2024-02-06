Ліниві вареники з маком: простий рецепт на кожен день
Прості в приготуванні ледачі вареники здивують вас оригінальним поєднанням традиційних смаків із несподіваним акцентом маку в тісті.
Ледачі вареники з маком у тісті — це варіація традиційної страви, яка потішить вас незвичайним поєднанням смаків та ароматів. Мак, доданий безпосередньо в тісто, забезпечує кожному варенику особливий смак і робить їхню текстуру ще цікавішою, пише Shuba.
Інгредієнти:
- сир — 500 г;
- яйце — 1 шт;
- цукор — 3 столові ложки;
- борошно — близько 150 г (або за потребою);
- мак — 100 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- сіль — щіпка;
- масло вершкове або згущене молоко — для подачі.
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Приготування:
Крок 1. Залийте мак окропом на 10-15 хвилин, потім ретельно відіжміть. Це допоможе розкрити його смак і аромат.
Крок 2. Змішайте в глибокій мисці сир, яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та підготовлений мак. Перемішайте до однорідності. Поступово додавайте борошно, поки тісто не перестане липнути до рук.
Крок 3. З тіста сформуйте довгий джгут, розділіть його на рівні шматочки та сформуйте маленькі вареники.
Крок 4. Закип'ятіть воду, злегка підсоліть її і варіть вареники доти, доки вони не спливуть на поверхню. Дайте їм поваритися ще 2-3 хвилини, потім виймайте шумівкою.
Подавайте вареники теплими, политими згущеним молоком або розтопленим вершковим маслом. За бажанням також можна додати улюблені ягоди.
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