Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці: можливо ви про це не знали

Використання мікрохвильовки зручне й економить час, але важливо знати, які продукти в ній розігрівати небажано. Завжди краще перестрахуватися і розігрівати їжу традиційними методами, щоб уникнути можливих ризиків для здоров'я.

Мікрохвильова піч є невід'ємною частиною сучасної кухні, спрощуючи процес приготування їжі. Однак не всі продукти підходять для розігріву в мікрохвильовці. Деякі з них можуть стати джерелом шкідливих речовин або втратити свої корисні властивості, повідомляє Only my health.

Які продукти краще не розігрівати в мікрохвильовій печі:

1. Курячі страви.

Куряче м'ясо містить білки, структура яких змінюється при повторному нагріванні. Це може призвести до харчового отруєння. Найкраще розігрівати курку на сковороді або в духовці.

2. Рис.

Неочищений рис часто містить спори бактерій, які можуть вижити навіть після приготування. Під час розігрівання в мікрохвильовці ці спори можуть активізуватися і спричинити харчове отруєння.

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3. Яйця.

Яйця, особливо варені або смажені, під час розігрівання в мікрохвильовій печі можуть стати гумовими і втратити свої смакові якості. До того ж існує ризик вибуху яйця в мікрохвильовці.

4. Материнське молоко.

Розігрів материнського молока в мікрохвильовці може призвести до нерівномірного нагрівання, створюючи гарячі точки, які можуть обпекти дитину. До того ж, це може знищити деякі захисні антитіла в молоці.

5. Зелені листові овочі.

Зелень, така як шпинат або інші листові овочі, містять високий рівень нітратів. Під час розігрівання в мікрохвильовці нітрати можуть перетворитися на нітрити, які шкідливі для здоров'я.

6. Гриби.

Розігрівання грибів у мікрохвильовці може змінити їхню білкову структуру і зробити їх токсичними. Найкраще споживати свіжоприготовлені гриби.

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