Як можна використовувати зубну пасту на кухні: лайфхаки, які можуть вас здивувати

Зубна паста — це універсальний засіб, який може знайти безліч застосувань на вашій кухні.

Зубна паста — це не тільки засіб для підтримки гігієни порожнини рота. Вона може виявитися несподіваним помічником на кухні, пропонуючи рішення для різних побутових завдань, повідомляє Shuba.

Кілька способів використання зубної пасти на кухні, які можуть вас здивувати:

1. Очищення срібла.

Якщо у вас є срібні столові прилади або прикраси, які втратили свій первісний блиск, зубна паста допоможе їх очистити. Просто нанесіть невелику кількість зубної пасти на ганчірочку й акуратно потріть срібло, потім промийте теплою водою і насухо витріть.

2. Видалення плям від кави та чаю з посуду.

Зубна паста відмінно справляється зі стійкими плямами від кави та чаю на кухлях і чашках. Нанесіть трохи зубної пасти на губку і потріть посуд, після чого добре промийте.

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3. Усунення запахів із рук.

Після роботи з рибою, часником або іншими продуктами, що залишають неприємний запах на руках, можна використовувати зубну пасту. Просто намажте її на руки, трохи потріть і змийте водою.

4 Очищення плити та раковини.

Зубна паста може бути використана для видалення плям і слідів від води на кухонній плиті або раковині. Нанесіть пасту на поверхню, залиште на кілька хвилин, а потім потріть губкою і змийте.

5. Полірування хромованих деталей.

Хромовані крани і ручки шаф легко потьмяніють з часом, але зубна паста може повернути їм блиск. Нанесіть невелику кількість пасти на м'яку тканину й акуратно потріть хромовані елементи.

Зубна паста — це універсальний засіб, який може знайти безліч застосувань на вашій кухні. Ці лайфхаки не тільки економічні, а й екологічні, даючи змогу уникнути використання агресивної хімії. Однак важливо пам'ятати, що не всі види зубних паст підходять для таких цілей. Рекомендується використовувати звичайну білу пасту без спеціальних добавок і відбілювальних компонентів.

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