Пиріг із гарбузом і куркою під вершково-сирною заливкою: рецепт ароматної домашньої випічки

Пиріг із начинкою з гарбуза та курячого м'яса має неймовірний смак і аромат. Ця страва чудово підійде як для обіду, так і для вечері в колі сім'ї. Подавайте пиріг теплим, щоб повною мірою насолодитися смачною стравою.

Пиріг із гарбузом і куркою під вершково-сирною заливкою — це справжня гастрономічна насолода, що поєднує в собі ніжність курячого м'яса, солодкість гарбуза і пікантність вершково-сирної заливки. Цей пиріг стане прикрасою будь-якого столу і неодмінно порадує всіх любителів оригінальних і смачних страв, пише Say7.

Інгредієнти

Для тіста:

200 г борошна;

100 г вершкового масла;

1 яйце;

2-3 ст.л. холодної води;

дрібка солі.

Для начинки:

300 г курячого філе;

300 г гарбуза;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

сіль, перець — за смаком.

Для заливки:

200 мл вершків 20-30%;

100 г твердого сиру;

2 яйця;

сіль, мускатний горіх — за смаком.

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Приготування

Крок 1. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте нарізане кубиками вершкове масло. Рубайте масло з борошном до утворення крихти. Додайте яйце і холодну воду, замісіть тісто. Оберніть тісто плівкою і відправте в холодильник на 30 хвилин.

Крок 2. Куряче філе наріжте дрібними кубиками та обсмажте на сковороді до готовності. Гарбуз наріжте кубиками, цибулю та часник дрібно наріжте. Обсмажте цибулю з часником до золотистого кольору, додайте гарбуз, тушкуйте під кришкою до м'якості. Змішайте гарбуз із куркою, посоліть і поперчіть.

Крок 3. У мисці збийте яйця з сіллю та мускатним горіхом, додайте вершки. Твердий сир натріть на дрібній тертці та додайте в суміш.

Крок 4. Тісто розкачайте і покладіть у форму для запікання, зробивши бортики. Викладіть начинку з курки та гарбуза, рівномірно залийте вершково-сирною заливкою.

Крок 5. Запікайте пиріг у заздалегідь розігрітій духовці за 180°C приблизно 40-45 хвилин до золотистої скоринки.

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