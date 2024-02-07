Рецепт овочевого салату з кускусом: повноцінна страва в будь-який час дня

Салат із кускусом та овочами — справжня знахідка для любителів легких і водночас насичених страв. Простота приготування та яскравий смак зроблять його одним з улюблених у вашому меню.

Легкий і поживний овочевий салат із кускусом, авокадо, болгарським перцем і маслинами — ідеальна страва для тих, хто стежить за фігурою. Цей салат не тільки смачний, а й украй корисний, завдяки поєднанню свіжих овочів та оливкової олії. Ідеальний як для обіду, так і для вечері, повідомляє Ivona.

Інгредієнти:

кускус — 1 склянка;

вода — 1 склянка;

стиглий авокадо — 1 шт;

болгарський перець (будь-якого кольору) — 1 шт.;

чорні маслини без кісточок — 100 г;

оливкова олія extra virgin — 2 ст.л.;

сік лимона — 2 ст.л.;

сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком;

свіжа зелень (петрушка або кінза) — для прикраси.

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Покрокове приготування:

Підготуйте кускус. Залийте кускус киплячою водою, накрийте кришкою і залиште на 5 хвилин. Потім виделкою розпушіть кускус і дайте йому охолонути до кімнатної температури. Підготуйте овочі. Авокадо очистіть від шкірки та кісточки, наріжте невеликими кубиками. Болгарський перець очистіть від насіння і наріжте також невеликими кубиками. Маслини розріжте навпіл. Змішайте інгредієнти. У великій мисці змішайте остиглий кускус, підготовлені авокадо, болгарський перець і маслини. Додайте оливкову олію і свіжовичавлений сік лимона. Посоліть і поперчіть за смаком. Дайте настоятися. Перед подачею дайте салату настоятися в холодильнику близько 30 хвилин, щоб смаки інгредієнтів максимально розкрилися. Прикрасьте і подавайте. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.

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