Рецепт овочевого салату з кускусом: повноцінна страва в будь-який час дня
Салат із кускусом та овочами — справжня знахідка для любителів легких і водночас насичених страв. Простота приготування та яскравий смак зроблять його одним з улюблених у вашому меню.
Легкий і поживний овочевий салат із кускусом, авокадо, болгарським перцем і маслинами — ідеальна страва для тих, хто стежить за фігурою. Цей салат не тільки смачний, а й украй корисний, завдяки поєднанню свіжих овочів та оливкової олії. Ідеальний як для обіду, так і для вечері, повідомляє Ivona.
Інгредієнти:
- кускус — 1 склянка;
- вода — 1 склянка;
- стиглий авокадо — 1 шт;
- болгарський перець (будь-якого кольору) — 1 шт.;
- чорні маслини без кісточок — 100 г;
- оливкова олія extra virgin — 2 ст.л.;
- сік лимона — 2 ст.л.;
- сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком;
- свіжа зелень (петрушка або кінза) — для прикраси.
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Покрокове приготування:
- Підготуйте кускус. Залийте кускус киплячою водою, накрийте кришкою і залиште на 5 хвилин. Потім виделкою розпушіть кускус і дайте йому охолонути до кімнатної температури.
- Підготуйте овочі. Авокадо очистіть від шкірки та кісточки, наріжте невеликими кубиками. Болгарський перець очистіть від насіння і наріжте також невеликими кубиками. Маслини розріжте навпіл.
- Змішайте інгредієнти. У великій мисці змішайте остиглий кускус, підготовлені авокадо, болгарський перець і маслини. Додайте оливкову олію і свіжовичавлений сік лимона. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Дайте настоятися. Перед подачею дайте салату настоятися в холодильнику близько 30 хвилин, щоб смаки інгредієнтів максимально розкрилися.
- Прикрасьте і подавайте. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.
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