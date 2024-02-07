Суп з індичкою та пшоном: простий рецепт дієтичної страви

Суп з індичкою — це ідеальний варіант для обіду, який не тільки тішить смаком, а й приносить користь вашому організму. Легкий, але насичений, він стане чудовим доповненням до вашого щоденного меню.

Якщо ви шукаєте смачний і корисний обід, який підходить для дієтичного харчування, пропонуємо вам скуштувати легкий суп з індичкою та пшоном. Цей суп не тільки наситить вас, а й збагатить організм важливими вітамінами та мінералами. Індичка — джерело легкозасвоюваного білка, а пшоно багате на магній і фосфор, що робить цю страву не тільки смачною, а й украй корисною, пише Say7.

Інгредієнти:

філе індички — 300 г;

пшоно — 100 г;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

картопля — 2 шт;

зелень (кріп, петрушка) — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

вода — 2 літри.

Читайте також:

Суп із мисливськими ковбасками та квасолею

Суп із грибами, томатами та перловкою

Картопляний суп із фрикадельками

Приготування:

Підготовка інгредієнтів: почніть із того, що добре промийте пшоно під проточною водою. Філе індички наріжте невеликими кубиками. Очистіть і наріжте картоплю, моркву та цибулю. Варіння індички: у каструлю налийте воду і доведіть до кипіння. Після цього додайте шматочки індички, дочекайтеся повторного закипання і варіть на повільному вогні 20 хвилин. Додавання овочів і пшона: коли м'ясо стане майже готовим, додайте в каструлю картоплю та моркву, а через 5 хвилин — промите пшоно. Варіть до готовності картоплі та пшона, приблизно 15-20 хвилин, за потреби додаючи воду. Фінальні штрихи: посоліть і поперчіть суп за смаком, додайте подрібнену цибулю і варіть ще 5 хвилин. Безпосередньо перед подачею на стіл додайте в суп свіжу зелень.

Читайте також:

Зігріваючий тосканський суп: ідеальне поєднання квасолі, гарбуза та кіноа

Картопляний суп: рецепт ситної зимової страви

Суп марсельських рибалок: класичний рецепт Буйабес із рибою та морепродуктами