Популярна закуска "Кесаділья": простий рецепт мексиканської кухні

Кесаділья — це чудовий варіант для швидкого та смачного перекусу. Експериментуйте з начинками, додаючи свої улюблені інгредієнти, щоб щоразу відкривати для себе нові смаки.

Кесаділья — це популярна мексиканська закуска, яка підкорила серця гурманів по всьому світу. Ця страва проста в приготуванні, але неймовірно смачна й ароматна. Коржі швидко готуються з обох боків на чавунній пательні комал, після чого вони готові стати кесадільями. У начинку завжди входить сир, переважно сорти, які добре плавляться при нагріванні. Додаткові інгредієнти практично безмежні: свіже або залишки м'яса, птиці, ковбаси, морепродукти, гриби, свіжі овочі, картопля, перець чилі, трави і спеції. Начинку викладають на половину коржа, який потім складають у формі півмісяця і підрум'янюють рівномірно з обох боків. Кесадільї подають гарячими з соусами і приправами, такими як червона або зелена сальса, сметана, гуакамоле, свіжі овочі та салат, повідомляє Taste Atlas. Сьогодні ми розповімо вам, як приготувати кесаділью вдома, щоб потішити себе і своїх близьких цим чудовим частуванням.

Інгредієнти:

тортильї з пшеничного борошна — 4 шт;

куряче філе — 200 г;

сир чеддер (або будь-який інший твердий сир) — 150 г;

помідори — 2 шт;

солодкий болгарський перець — 1 шт;

цибуля червона — 1 шт;

зелень (кінза, петрушка) — за смаком;

приправи (чилі, орегано, сіль, перець) — за смаком;

рослинна олія — для смаження.

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Приготування:

Крок 1. Куряче філе нарізаємо невеликими шматочками та обсмажуємо на сковороді з додаванням приправ до готовності. Відставимо вбік.

Крок 2. Сир на тертці натираємо на крупній тертці. Помідори і болгарський перець миємо, чистимо і нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю червону дрібно нарізаємо. Зелень дрібно рубаємо.

Крок 3. На половину тортильї викладаємо шматочки курячого філе, зверху розподіляємо помідори, болгарський перець, цибулю та зелень. Посипаємо все це тертим сиром. Злегка посипаємо приправами.

Крок 4. Складаємо тортилью навпіл так, щоб начинка опинилася всередині, і обсмажуємо на сухій сковороді з кожного боку до золотистої скоринки. Щоб сир добре розплавився, кесаділью можна накрити кришкою на час смаження.

Крок 5. Готову кесаділью виймаємо зі сковороди, даємо охолонути протягом хвилини та нарізаємо на порційні шматочки. Подаємо з гуакамоле, сметаною або будь-яким іншим соусом на ваш вибір.

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