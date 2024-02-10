Качка з гречкою та грибами в горщиках: ситна, проста й ароматна вечеря

Качка з печерицями виходить неймовірно ніжною, соковитою та ароматною. Ця страва точно стане окрасою вашого столу та подарує тепло і затишок вашому дому.

Приготування страв у горщиках завжди додає особливого шарму та смаку, роблячи кожну страву по-справжньому домашньою. Качка з гречкою та грибами — це насичена, ароматна і дуже смачна страва, яка ідеально підходить для сімейної вечері або святкового столу. Цей рецепт дасть змогу приготувати цю смакоту без особливих зусиль, пише Say7.

Інгредієнти:

качине філе — 500 г;

гречана крупа — 1 склянка;

печериці (або будь-які інші гриби) — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

морква — 1 шт;

часник — 2-3 зубчики;

сіль, перець — за смаком;

лавровий лист — 2 шт;

рослинна олія — для смаження;

вода або бульйон — 2 склянки.

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Приготування:

Крок 1. Гречку промиваємо під проточною водою та відварюємо до напівготовності. Відкидаємо на друшляк, щоб стекла зайва вода.

Крок 2. Качку нарізаємо порційними шматочками, злегка обсмажуємо на сковороді до золотистої скоринки. Перекладаємо в горщики.

Крок 3. Гриби чистимо та нарізаємо пластинками. Цибулю та моркву чистимо й дрібно нарізаємо. Часник подрібнюємо. Усе обсмажуємо на сковороді до м'якості, потім додаємо до качки в горщики.

Крок 4. До качки та овочів додаємо напівготову гречку, солимо, перчимо, додаємо лавровий лист і заливаємо водою або бульйоном так, щоб рідина покрила вміст горщиків на два пальці.

Крок 5. Закриваємо горщики кришками і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 1-1,5 години. Готовність перевіряємо обережно відкривши кришку — качка має стати м'якою, а гречка ввібрати в себе всі аромати і стати неймовірно смачною.

Готову страву подаємо просто в горщиках, прикрасивши зеленню.

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