Італійські тістечка "Соффіоні": десерт, який називають "Листами кохання"
Повітряні тістечка стануть окрасою будь-якого столу і подарують справжню насолоду кожному, хто їх спробує.
"Соффіоні" — це повітряні італійські тістечка, які підкорять ваше серце своєю ніжністю та вишуканим смаком. Секрет їхньої унікальності криється в поєднанні ароматного тіста та кремової начинки. Приготування цих десертів — справжнє мистецтво, яке тепер доступне і вам, пише УНІАН.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 250 г;
- цукор — 150 г;
- масло вершкове — 100 г;
- яйця — 2 шт;
- розпушувач — 1 ч.л.;
- ванільний цукор — 1 пакетик.
Для крему:
- молоко — 500 мл;
- жовтки — 3 шт;
- цукор — 120 г;
- кукурудзяний крохмаль — 40 г;
- ванільний екстракт — 1 ч.л.
Для прикраси:
- цукрова пудра — за смаком;
- ягоди або фрукти — за бажанням.
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Приготування
1. У глибокій мисці змішайте борошно з цукром, розпушувачем і ванільним цукром.
Додайте вершкове масло, нарізане маленькими кубиками, і яйця. Замісіть тісто до однорідності. Оберніть тісто харчовою плівкою і приберіть у холодильник на 30 хвилин.
2. У сотейнику змішайте жовтки, цукор і кукурудзяний крохмаль. Поступово додаючи молоко, збивайте суміш вінчиком до однорідності. Поставте сотейник на повільний вогонь, додайте ваніль і варіть, постійно помішуючи, до загустіння. Охолодіть крем.
3. Розігрійте духовку до 180°C. Тісто розкачайте в лист завтовшки близько 5 мм і виріжте круглими формочками. Викладіть кола на деко, застелене папером для випічки, і випікайте 10-15 хвилин до золотистого кольору. Після охолодження кожне коло акуратно розріжте навпіл і заповніть кремом. Готові тістечка посипте зверху цукровою пудрою.
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