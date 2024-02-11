Італійські тістечка "Соффіоні": десерт, який називають "Листами кохання"

Повітряні тістечка стануть окрасою будь-якого столу і подарують справжню насолоду кожному, хто їх спробує.

"Соффіоні" — це повітряні італійські тістечка, які підкорять ваше серце своєю ніжністю та вишуканим смаком. Секрет їхньої унікальності криється в поєднанні ароматного тіста та кремової начинки. Приготування цих десертів — справжнє мистецтво, яке тепер доступне і вам, пише УНІАН.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 250 г;

цукор — 150 г;

масло вершкове — 100 г;

яйця — 2 шт;

розпушувач — 1 ч.л.;

ванільний цукор — 1 пакетик.

Для крему:

молоко — 500 мл;

жовтки — 3 шт;

цукор — 120 г;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

ванільний екстракт — 1 ч.л.

Для прикраси:

цукрова пудра — за смаком;

ягоди або фрукти — за бажанням.

Читайте також:

Заварні кільця з сирним кремом

Шоколадне печиво "Їстівні валентинки"

Домашній яблучний пиріг із корицею

Приготування

1. У глибокій мисці змішайте борошно з цукром, розпушувачем і ванільним цукром.

Додайте вершкове масло, нарізане маленькими кубиками, і яйця. Замісіть тісто до однорідності. Оберніть тісто харчовою плівкою і приберіть у холодильник на 30 хвилин.

2. У сотейнику змішайте жовтки, цукор і кукурудзяний крохмаль. Поступово додаючи молоко, збивайте суміш вінчиком до однорідності. Поставте сотейник на повільний вогонь, додайте ваніль і варіть, постійно помішуючи, до загустіння. Охолодіть крем.

3. Розігрійте духовку до 180°C. Тісто розкачайте в лист завтовшки близько 5 мм і виріжте круглими формочками. Викладіть кола на деко, застелене папером для випічки, і випікайте 10-15 хвилин до золотистого кольору. Після охолодження кожне коло акуратно розріжте навпіл і заповніть кремом. Готові тістечка посипте зверху цукровою пудрою.

Читайте також:

Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона: рецепт ароматної випічки

Вівсяне печиво з журавлиною: простий рецепт ароматної випічки

Печиво з мигдальними пластівцями: рецепт ароматної та простої випічки