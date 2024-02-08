Ліниві пиріжки з цибулею та яйцем на сковороді: рецепт нашвидкуруч

Ледачі пиріжки з цибулею та яйцем — це чудовий вибір для тих, хто хоче швидко та без зайвих зусиль приготувати смачний і ситний перекус.

Рецепт ледачих пиріжків із цибулею та яйцем вирізняється не тільки своєю неймовірною простотою приготування, а й універсальністю: воно може стати як ситним сніданком, так і чудовим доповненням до обіду чи вечері, пише Recipe.

Інгредієнти:

тісто для пиріжків (можна використовувати готове дріжджове тісто) — 500 г;

яйця — 4 шт;

ріпчаста цибуля — 2 середні головки;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — для смаження;

зелень (кріп або петрушка) — для прикрашання.

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Приготування:

1. Відваріть яйця до готовності, остудіть, потім очистіть і дрібно наріжте. Цибулю очистіть і дрібно наріжте. На сковороді з розігрітою олією обсмажте цибулю до золотистого кольору. Змішайте в мисці обсмажену цибулю з нарізаними яйцями. Посоліть і поперчіть за смаком. Якщо бажаєте, додайте дрібно нарізану зелень.

2. Тісто розділіть на рівні частини (приблизно по 50 г кожна). Кожен шматочок розкачайте в невеликий коржик. На середину кожного коржа викладіть начинку з цибулі та яйця. Защипіть краї тіста, формуючи пиріжки. Щоб краї добре склеїлися, можна змочити їх трохи водою.

3. На сковороді розігрійте достатню кількість рослинної олії. Викладайте пиріжки на пательню та смажте з обох боків до золотистої скоринки. Готові пиріжки викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.

Подаються вони найкраще в гарячому вигляді, посипані свіжою зеленню. Ця страва безсумнівно сподобається всім членам сім'ї та стане чудовим доповненням до вашого кулінарного репертуару.

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