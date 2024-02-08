Пиріг зі шпинатом і фетою: простий рецепт ароматної домашньої випічки

Пиріг із тіста на основі вершкового масла та сметани — це смачна та ситна страва, яка потішить вас і ваших близьких своїм неповторним смаком.

Пиріг зі шпинатом і фетою виходить дуже ніжним і розсипчастим. Приготований за простим рецептом, він поєднує в собі ніжне листя шпинату, ароматний сир фета і хрустке тісто, створюючи унікальну і смачну страву. Ідеальний як для святкового столу, так і для повсякденної вечері, повідомляє Recipe.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 3 склянки;

вершкове масло (холодне) — 200 г;

сметана — 1 склянка;

сіль — 1 ч.л.;

яйце (для змащування) — 1 шт.

Для начинки:

свіжий шпинат — 600 г;

сир фета — 200 г;

цибуля ріпчаста — 1 великий;

яйця — 3 шт;

оливкова олія — 2 ст.л.;

сіль, чорний перець — за смаком;

мускатний горіх — дрібка.

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Приготування

Крок 1. Борошно просійте в глибоку миску, додайте сіль. Вершкове масло наріжте маленькими кубиками та додайте до борошна. Перетирайте борошно з маслом руками до утворення крихти. Додайте сметану і швидко замісіть тісто. Не перемішуйте занадто довго, щоб тісто залишилося розсипчастим. Сформуйте кулю, оберніть її плівкою і приберіть у холодильник на 1 годину.

Крок 2. Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на сковороді з оливковою олією до золотистості. Шпинат промийте, грубо наріжте та додайте до цибулі. Тушкуйте до зменшення об'єму. Посоліть і поперчіть, додайте мускатний горіх. Зніміть із вогню, дайте охолонути. Вбийте яйця, додайте кришену фету, перемішайте.

Крок 3. Розігрійте духовку до 180°C. Тісто розділіть на дві частини. Одну частину розкачайте і викладіть у форму, сформувавши бортики. Рівномірно розподіліть начинку на тісто. Другу частину тіста розкачайте і накрийте зверху начинку. Краї тіста защипніть, зробіть кілька проколів виделкою на верхівці пирога, змастіть весь пиріг збитим яйцем.

Крок 4. Випікайте протягом 40-45 хвилин до золотистого кольору. Дайте пирогу трохи охолонути перед подаванням.

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