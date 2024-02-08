Млинці "Креп Сюзетт": французька класика на вашому столі

Млинці з апельсиновим соусом — це чудовий десерт, який пробуджує уяву і забирає у світ французької кухні. Цей рецепт дасть вам змогу насолодитися вишуканим поєднанням цитрусових і лікеру, доповненим тонким ароматом фламбе.

"Креп Сюзетт" — це не просто млинці, це справжня французька класика, яка завоювала серця гурманів по всьому світу завдяки своєму витонченому смаку й аромату. Подавані з апельсиновим соусом і фламбе, ці млинці стануть справжньою окрасою вашого столу, пише Say7.

Інгредієнти

Для млинців:

1 склянка борошна;

2 яйця;

1,5 склянки молока;

2 столові ложки цукру;

дрібка солі;

2 столові ложки розтопленого вершкового масла;

масло для смаження.

Для соусу:

сік 2 апельсинів;

цедра 1 апельсина;

100 г цукру;

100 г вершкового масла;

50 мл лікеру "Куантро" або "Гранд Марньє".

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Приготування

Крок 1. У глибокій мисці змішайте борошно, цукор і сіль. В окремій мисці збийте яйця з молоком і поступово додайте до сухих інгредієнтів, перемішуючи до однорідності. Додайте розтоплене вершкове масло, добре перемішайте. Дайте тісту настоятися 30 хвилин.

Крок 2. Розігрійте сковороду, змастіть трохи олією. Виливайте трохи тіста, рівномірно розподіляючи по поверхні пательні, щоб вийшли тонкі млинці. Смажте до золотистого кольору з обох боків. Повторіть до вичерпання тіста.

Крок 3. Для соусу в каструльці на середньому вогні розтопіть вершкове масло з цукром, додайте апельсиновий сік і цедру. Варіть на повільному вогні, поки соус не загусне.

Крок 4. Кожен млинець складіть вчетверо і викладіть на сковороду або в каструлю. Залийте апельсиновим соусом і прогрійте на слабкому вогні. Потім акуратно влийте лікер, і, якщо є можливість, підпаліть для фламбе. Подавайте гарячими.

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