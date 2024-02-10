Чим перекусити перед тренуванням: ідеальний старт перед заняттями спортом

Від правильного харчування залежить не тільки якість тренувань, а й те, як швидко ви зможете привести своє тіло до ладу. Слідкуйте за своїм самопочуттям і налаштуйте харчування під особисті потреби та тип навантажень.

Правильний перекус перед тренуванням відіграє важливу роль у підготовці організму до фізичних навантажень. Він допомагає підтримати високий рівень енергії, збільшити витривалість і запобігти відчуттю голоду під час вправ. На думку багатьох, прийом їжі має бути або одразу після закінчення тренування, або за дві години до нього. Однак правильний перекус за 30-40 хвилин до початку активних фізичних навантажень зарядить новою енергією і збільшить ефективність занять, пише Мроrt.

Кілька ідей для здорового та поживного перекусу, який стане вашим ідеальним стартом перед заняттями:

1. Банани.

Банани — чудове джерело натуральних вуглеводів і калію, який підтримує нормальне функціонування м'язів. Вживання одного банана за 30 хвилин до початку тренування допоможе вам почуватися енергійно та зосереджено.

2. Йогурт із горіхами.

Нежирний йогурт у поєднанні з жменькою горіхів забезпечить вас білком і здоровими жирами. Цей перекус допоможе підтримувати енергію впродовж усього тренування і сприяє швидшому відновленню після нього.

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3. Вівсянка на воді.

Вівсянка — прекрасне джерело повільних вуглеводів, які забезпечують рівномірне вивільнення енергії. Додайте до неї трохи свіжих ягід або меду для додаткового смаку та енергії.

4. Смузі зі свіжих фруктів.

Смузі — чудовий спосіб отримати швидкий і поживний перекус. Використовуйте свої улюблені фрукти, додайте трохи горіхового молока або йогурту і ложку горіхової олії для доповнення протеїном і здоровими жирами.

5. Цільнозерновий хліб з арахісовим маслом.

Два шматочки цільнозернового хліба з арахісовим маслом забезпечать вас складними вуглеводами та білками. Це простий і смачний перекус, який допоможе вам уникнути занепаду сил під час тренування.

6. Сир із фруктами.

Сир є джерелом якісного молочного білка, який допомагає у відновленні та зростанні м'язової тканини. Додавання фруктів поліпшить смак і додасть вітамінів.

Обираючи перекус перед тренуванням, важливо зосередитися на продуктах, багатих на вуглеводи та білки. Це забезпечить необхідний запас енергії та допоможе досягти найкращих результатів під час вашого заняття.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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