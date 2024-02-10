Жульєн із креветками та мідіями: простий рецепт страви з морепродуктів
Вишуканий смак морепродуктів у поєднанні з ніжним кремовим соусом і золотистою сирною скоринкою подарує вам справжнє задоволення.
Пропонуємо вашій увазі рецепт неповторного жульєну з креветками та мідіями, який стане справжньою окрасою будь-якого застілля. Ця страва потішить вас своїм ніжним смаком і ароматом моря. Приготувати жульєн дуже легко і просто, пише Recipe.
Інгредієнти:
- креветки (очищені) — 200 г;
- мідії (без раковин) — 200 г;
- печериці — 150 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- вершки (20-30%) — 200 мл;
- твердий сир — 100 г;
- борошно — 1 ст. ложка;
- вершкове масло — 2 ст. ложки;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.
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Приготування:
- Підготовка інгредієнтів: наріжте цибулю дрібними кубиками, печериці — тонкими скибочками. Креветки та мідії промийте під холодною водою.
- Обсмажування: на середньому вогні розтопіть вершкове масло в сковорідці, додайте цибулю й обсмажуйте до прозорості. Потім додайте печериці та обсмажуйте до готовності грибів.
- Додавання морепродуктів: до грибів і цибулі додайте креветки та мідії, обсмажуйте все разом ще 3-4 хвилини. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Приготування соусу: в окремій каструлі розтопіть трохи вершкового масла, додайте борошно і добре перемішайте. Поступово вливайте вершки, помішуючи, щоб не утворилося грудочок. Варіть соус на повільному вогні до загустіння.
- З'єднання інгредієнтів: додайте отриманий соус до морепродуктів і грибів, добре перемішайте і прогрійте на вогні 1-2 хвилини.
- Формування жульєну: розкладіть суміш у формочки або глибокі порційні тарілки. Посипте зверху тертим твердим сиром.
- Запікання: Запікайте в попередньо розігрітій до 180°С духовці до золотистої скоринки на сирі, близько 15-20 хвилин.
- Подача: подавайте жульєн гарячим, прикрасивши зеленню.
Жульєн із креветками та мідіями — це страва, яка не залишить байдужим жодного гурмана. Насолоджуйтеся кожною ложечкою!
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