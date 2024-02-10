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Жульєн із креветками та мідіями: простий рецепт страви з морепродуктів

Тетяна Ковальчук
Фото: DALL-E/Тетяна Ковальчук | Жульєн із креветками та мідіями

Вишуканий смак морепродуктів у поєднанні з ніжним кремовим соусом і золотистою сирною скоринкою подарує вам справжнє задоволення.

Пропонуємо вашій увазі рецепт неповторного жульєну з креветками та мідіями, який стане справжньою окрасою будь-якого застілля. Ця страва потішить вас своїм ніжним смаком і ароматом моря. Приготувати жульєн дуже легко і просто, пише Recipe.

Інгредієнти:

  • креветки (очищені) — 200 г;
  • мідії (без раковин) — 200 г;
  • печериці — 150 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт;
  • вершки (20-30%) — 200 мл;
  • твердий сир — 100 г;
  • борошно — 1 ст. ложка;
  • вершкове масло — 2 ст. ложки;
  • сіль, перець — за смаком;
  • зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

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Приготування:

  1. Підготовка інгредієнтів: наріжте цибулю дрібними кубиками, печериці — тонкими скибочками. Креветки та мідії промийте під холодною водою.
  2. Обсмажування: на середньому вогні розтопіть вершкове масло в сковорідці, додайте цибулю й обсмажуйте до прозорості. Потім додайте печериці та обсмажуйте до готовності грибів.
  3. Додавання морепродуктів: до грибів і цибулі додайте креветки та мідії, обсмажуйте все разом ще 3-4 хвилини. Посоліть і поперчіть за смаком.
  4. Приготування соусу: в окремій каструлі розтопіть трохи вершкового масла, додайте борошно і добре перемішайте. Поступово вливайте вершки, помішуючи, щоб не утворилося грудочок. Варіть соус на повільному вогні до загустіння.
  5. З'єднання інгредієнтів: додайте отриманий соус до морепродуктів і грибів, добре перемішайте і прогрійте на вогні 1-2 хвилини.
  6. Формування жульєну: розкладіть суміш у формочки або глибокі порційні тарілки. Посипте зверху тертим твердим сиром.
  7. Запікання: Запікайте в попередньо розігрітій до 180°С духовці до золотистої скоринки на сирі, близько 15-20 хвилин.
  8. Подача: подавайте жульєн гарячим, прикрасивши зеленню.

Жульєн із креветками та мідіями — це страва, яка не залишить байдужим жодного гурмана. Насолоджуйтеся кожною ложечкою!

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