Салат із квасолею, сухариками та ковбасою: швидкий рецепт дуже смачної закуски

Салат із квасолею та ковбаскою — справжній рятувальний круг для тих випадків, коли потрібно швидко приготувати смачну та ситну страву.

Неймовірно ситний і смачний салат із консервованою квасолею та копченою ковбасою стане окрасою будь-якого столу. Поєднання квасолі, сиру, ароматних часникових сухариків, ковбаси та майонезу створює гармонійний смак, який неодмінно сподобається всім, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

консервована червона квасоля — 1 банка (400 г);

твердий сир — 100 г;

сухарики (бажано часникові) — 1 пачка (100 г);

ковбаса (будь-яка копчена) — 200 г;

майонез — за смаком;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

зелена цибуля для прикрашання — за бажанням.

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Приготування:

Підготовка інгредієнтів: відкрийте банку з квасолею і злийте рідину. Ковбасу та сир наріжте дрібними кубиками. Сухарики залиште цілими, якщо вони маленькі, або злегка подрібніть, якщо великі. Змішування: у глибокій мисці змішайте квасолю, кубики ковбаси та сиру. Додайте сухарики. Щоб салат вийшов особливо соковитим, додайте майонез безпосередньо перед подачею на стіл, щоб сухарики залишалися хрусткими. Додавання приправ: посоліть і поперчіть салат за смаком, акуратно перемішайте. Для більш вишуканого смаку можна додати трохи дрібно нарізаної зеленої цибулі або будь-якої іншої зелені за вашим вибором. Прикрашання та подача: перед подачею прикрасьте салат зеленню. Це додасть страві не тільки яскравості, а й свіжості. Салат подається як чудове доповнення до основних страв або як самостійна закуска. Порада: щоб салат був ще більш насиченим, можна додати трохи відвареного яйця, нарізаного кубиками, або свіжі овочі за смаком, наприклад, тонко нарізаний свіжий огірок або помідори чері.

Спробуйте приготувати такий салат і він обов'язково займе гідне місце у вашому кулінарному меню!

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