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Шоколадні мафіни з вареним згущеним молоком: простий рецепт ніжної домашньої випічки
Мафіни з серцевиною з вареного згущеного молока стануть справжньою окрасою будь-якого десертного столу. Вони ідеально підходять як для святкового частування, так і для того, щоб потішити себе та близьких у звичайний день.
Відкрийте для себе магію створення неймовірно смачних шоколадних мафінів із ніжною серцевиною з вареного згущеного молока. Ця домашня випічка не лише потішить вас своїм багатим смаком, а й стане чудовим доповненням до ранкової кави чи чаю, ділиться Say7.
Інгредієнти:
- пшеничне борошно — 200 г;
- какао-порошок — 50 г;
- розпушувач тіста — 1 ч.л.;
- сода — ½ ч.л.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 100 г;
- рослинна олія — 100 мл;
- яйце — 1 шт;
- молоко — 150 мл;
- ванільний екстракт — 1 ч.л.;
- варене згущене молоко — 12 ч.л. (по одній чайній ложці на кожен мафін).
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Приготування:
- У великій мисці змішайте борошно, какао-порошок, розпушувач, соду, сіль і цукор.
- В іншій мисці змішайте рослинну олію, яйце, молоко і ванільний екстракт до однорідності.
- Акуратно введіть рідку суміш у сухі інгредієнти, перемішуючи до утворення однорідного тіста без грудок.
- Розігрійте духовку до 180°C. Візьміть форму для мафінів, викладіть у кожне заглиблення паперову формочку. Наповніть кожну формочку тістом наполовину, додайте в центр чайну ложку вареного згущеного молока, потім закрийте тістом, що залишилося.
- Відправте мафіни в заздалегідь розігріту духовку і випікайте близько 20-25 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою — вона має виходити сухою.
- Дайте мафінам охолонути у формі на 5-10 хвилин, потім акуратно вийміть їх і дайте повністю охолонути на решітці. Подавайте з чашкою ароматного чаю або кави.
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