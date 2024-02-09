Воловани з листкового тіста з куркою, грибами та сиром: рецепт оригінальної закуски

Воловани з ніжною апетитною начинкою дуже легкі в приготуванні. Вони мають вишукані смак і обов'язково сподобаються вашим близьким та друзям.

Воловани з листкового тіста — елегантна страва, яка перетворить ваш обід або вечерю на справжнє свято смаку. Воловани з листкового тіста з куркою, грибами та сиром — це поєднання хрусткої текстури тіста з ароматною начинкою. Цей рецепт не тільки потішить ваших гостей вишуканим смаком, а й стане прикрасою столу, пише Say7.

Інгредієнти:

листкове тісто — 500 г;

куряче філе — 300 г;

печериці — 200 г;

цибуля — 1 шт;

твердий сир — 100 г;

вершки 20% — 100 мл;

сіль, перець — за смаком;

яйце для змащування — 1 шт;

свіжа зелень для прикраси.

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Приготування:

Куряче філе наріжте дрібними кубиками. Печериці та цибулю наріжте тонкими скибочками. Сир натріть на крупній тертці. На середньому вогні обсмажте курку до золотистої скоринки. Додайте цибулю та гриби, смажте до готовності овочів. Потім влийте вершки, посоліть і поперчіть за смаком. Тушкуйте на повільному вогні 5-7 хвилин. Листкове тісто розморозьте та розкачайте. Виріжте круглі основи для волованів. Із частини кіл виріжте менші кола, залишаючи кільця. На кожну основу покладіть кільце, змастивши краї водою для кращого склеювання. У центр кожного волована викладіть начинку з курки та грибів, зверху посипте тертим сиром. Змастіть воловани збитим яйцем. Випікайте в духовці, розігрітій до 200°C, близько 20-25 хвилин до золотистої скоринки. Подавайте воловани гарячими, прикрасивши свіжою зеленню.

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