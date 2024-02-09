Рубані курячі котлети з сирною начинкою: соковиті, м'які та приголомшливо смачні
Рубані курячі котлети з сиром готуються без м'ясорубки — курка тут нарізається на дрібні кубики. А сирний наповнювач робить їх ще більш ніжними та соковитими.
Відкрийте для себе рецепт, який перетворить звичайну вечерю на свято смаку — рубані курячі котлети з ніжною сирною начинкою. Цей рецепт не тільки потішить вас і ваших близьких вишуканим смаком, а й додасть родзинку у ваш кулінарний арсенал, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г;
- твердий сир — 100 г;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 2 зубчики;
- яйце — 1 шт;
- панірувальні сухарі — для обвалювання;
- сіль, перець — за смаком;
- рослинна олія — для смаження.
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Приготування:
- Наріжте куряче філе на дрібні шматочки або пропустіть через м'ясорубку. Важливо, щоб м'ясо було максимально подрібнене, щоб котлети вийшли ніжними.
- У курячий фарш додайте дрібно нарізану цибулю, пропущений через прес часник, яйце для в'язкості, а також сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте до однорідної маси.
- Наріжте твердий сир на маленькі кубики. Візьміть невелику кількість фаршу, сформуйте корж, покладіть у центр кубик сиру та защипніть краї, формуючи котлету. Обваляйте кожну котлету в панірувальних сухарях для хрусткої скоринки.
- На сковорідці розігрійте рослинну олію. Викладайте котлети і смажте з кожного боку на середньому вогні до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку. Переконайтеся, що котлети просмажилися всередині.
- Подавайте готові курячі котлети із сирною начинкою гарячими, прикрасивши зеленню. Вони чудово поєднуються з будь-яким гарніром, чи то картопляне пюре, чи то свіжий салат, чи то легкі овочеві соте.
Ці курячі котлети з сирною начинкою стануть чудовим варіантом для сімейної вечері або обіду. Простота приготування та вишуканий смак зроблять цю страву однією з ваших улюблених!
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