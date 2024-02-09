Рубані курячі котлети з сирною начинкою: соковиті, м'які та приголомшливо смачні

Рубані курячі котлети з сиром готуються без м'ясорубки — курка тут нарізається на дрібні кубики. А сирний наповнювач робить їх ще більш ніжними та соковитими.

Відкрийте для себе рецепт, який перетворить звичайну вечерю на свято смаку — рубані курячі котлети з ніжною сирною начинкою. Цей рецепт не тільки потішить вас і ваших близьких вишуканим смаком, а й додасть родзинку у ваш кулінарний арсенал, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г;

твердий сир — 100 г;

цибуля — 1 шт;

часник — 2 зубчики;

яйце — 1 шт;

панірувальні сухарі — для обвалювання;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — для смаження.

Читайте також:

Котлети без м'ясного фаршу

Котлети по-данськи з крекерами

Рецепт котлет із радянської їдальні

Приготування:

Наріжте куряче філе на дрібні шматочки або пропустіть через м'ясорубку. Важливо, щоб м'ясо було максимально подрібнене, щоб котлети вийшли ніжними. У курячий фарш додайте дрібно нарізану цибулю, пропущений через прес часник, яйце для в'язкості, а також сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте до однорідної маси. Наріжте твердий сир на маленькі кубики. Візьміть невелику кількість фаршу, сформуйте корж, покладіть у центр кубик сиру та защипніть краї, формуючи котлету. Обваляйте кожну котлету в панірувальних сухарях для хрусткої скоринки. На сковорідці розігрійте рослинну олію. Викладайте котлети і смажте з кожного боку на середньому вогні до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку. Переконайтеся, що котлети просмажилися всередині. Подавайте готові курячі котлети із сирною начинкою гарячими, прикрасивши зеленню. Вони чудово поєднуються з будь-яким гарніром, чи то картопляне пюре, чи то свіжий салат, чи то легкі овочеві соте.

Ці курячі котлети з сирною начинкою стануть чудовим варіантом для сімейної вечері або обіду. Простота приготування та вишуканий смак зроблять цю страву однією з ваших улюблених!

Читайте також:

Рецепт соковитих курячих котлет по-царськи

Котлети з крабових паличок за 15 хвилин

Соковиті та смачні гречаники