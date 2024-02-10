Топ-5 найкращих джерел рослинного білка: чим замінити рибу, курку та яйця

Багато хто відмовляється від тваринної їжі, посилаючись на те, що м'ясо приносить шкоду, тоді як рослинна їжа — користь. Рослинна їжа також містить безліч мінералів і вітамінів, без яких організм не може обійтися.

Останнім часом дедалі більше людей віддають перевагу рослинній їжі, прагнучи до здорового способу життя. Однак одним із головних викликів для вегетаріанців і веганів є забезпечення достатнього споживання білка. На щастя, існує безліч рослинних продуктів, багатих на білок, які можуть стати чудовою альтернативою тваринним джерелам, повідомляє Mens Life.

П'ять найкращих джерел рослинного білка:

1. Сочевиця.

Сочевиця — це справжній суперпродукт серед бобових, що містить до 25 г білка на 100 г продукту. Вона також багата на клітковину, залізо і магній, що робить її чудовим вибором для підтримки здоров'я і насичення.

2. Тофу і темпе.

Тофу і темпе, виготовлені із сої, є одними з найпопулярніших джерел рослинного білка. Тофу містить близько 8 г білка на 100 г продукту, тоді як темпе може похвалитися до 19 г. Ці продукти легко адаптуються до різних страв, від салатів до смаженого м'яса.

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3. Кіноа.

Кіноа — не тільки джерело високоякісного білка (близько 14 г на 100 г), а й повноцінний продукт, що містить усі дев'ять незамінних амінокислот. Цей зерновий культур ідеальний для сніданків, салатів і навіть десертів.

4. Горіхи та насіння.

Горіхи та насіння — чудовий спосіб додати білок у ваш раціон. Арахіс (приблизно 25 г білка на 100 г), мигдаль (21 г), насіння гарбуза (19 г) і насіння чіа (17 г) не тільки зміцнюють здоров'я завдяки своєму білковому вмісту, а й мають високий рівень корисних жирів, вітамінів і мінералів.

5. Боби та квасоля.

Боби і квасоля також є важливими джерелами рослинного білка. Чорна квасоля містить близько 21 г білка на 100 г, тоді як біла квасоля і нут пропонують близько 19 г. Ці продукти ідеально підходять для приготування супів, салатів і гарнірів.

Рослинний білок є важливим елементом харчування, що підтримує здоров'я і благополуччя. Включення до свого раціону сочевиці, тофу, темпе, кіноа, горіхів, насіння, бобів і квасолі допоможе забезпечити необхідну кількість білка без споживання продуктів тваринного походження. Ці продукти не тільки поживні, а й пропонують різноманітність смаків і текстур, роблячи ваше харчування смачним і цікавим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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