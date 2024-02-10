Заливний пиріг із картоплею на кефірі: ситна страва для всієї родини нашвидкуруч
Заливний пиріг із картоплею на кефірі — чудовий вибір для тих, хто цінує простоту і смак домашньої їжі. Цей пиріг можна подавати як у гарячому, так і в холодному вигляді, він чудово поєднується з різними соусами та салатами.
Заливний пиріг із картоплею на кефірі — це проста, але неймовірно смачна страва, яка ідеально пасує для затишної сімейної вечері. Завдяки поєднанню ніжної картоплі та ароматної заливки на кефірі, пиріг виходить соковитим і апетитним. Приготування не вимагає особливих кулінарних навичок і займе небагато часу, повідомляє 1000.menu.
Інгредієнти:
- картопля — 4-5 середніх бульб;
- цибуля — 1 велика головка;
- кефір — 250 мл;
- яйця — 2 штуки;
- борошно — 150 г;
- розпушувач — 1 чайна ложка;
- сіль, перець — за смаком;
- рослинна олія — для смаження;
- зелень (кріп, петрушка) — для додавання в начинку.
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Приготування:
- Картоплю очистіть і наріжте тонкими слайсами або натріть на крупній тертці. Цибулю дрібно наріжте.
- На пательні розігрійте трохи олії та обсмажте цибулю до золотистого кольору, потім додайте картоплю й обсмажуйте все разом близько 5 хвилин. Посоліть і поперчіть за смаком. Наприкінці додайте дрібно нарізану зелень.
- У глибокій мисці збийте яйця з кефіром. Поступово додавайте борошно з розпушувачем, продовжуючи збивати до отримання однорідного тіста. Посоліть за смаком.
- Розігрійте духовку до 180°C. У форму для запікання, змащену олією, викладіть шар картоплі з цибулею.
- Залийте картоплю підготовленою заливкою. Поставте форму в духовку і запікайте близько 40-45 хвилин, до золотистої скоринки.
- Готовий пиріг трохи остудіть, потім акуратно вийміть із форми і подавайте до столу.
Пробуйте, експериментуйте з начинками і насолоджуйтеся кожним шматочком!
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