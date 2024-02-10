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Чорнично-яблучний зефір: рецепт вишуканих і повітряних ласощів

Тетяна Ковальчук
Фото: Say7 | Чорнично-яблучний зефір

Фруктово-ягідний зефір — це ідеальний варіант для тих, хто шукає не тільки смачний, а й корисний десерт. Цей зефір може стати чудовим частуванням для дітей і дорослих, а також оригінальним подарунком, зробленим власноруч.

Чорнично-яблучний зефір — це легкий та ароматний десерт, який обов'язково потішить любителів солодкого. Цей зефір не тільки смачний, а й корисний, завдяки вмісту натуральних фруктів. Готується він доволі просто, хоча й потребує деякої акуратності та терпіння. Спробуйте приготувати його вдома, і ви отримаєте чудовий натуральний десерт без консервантів і барвників.

Інгредієнти:

  • яблука — 2 штуки (краще кисло-солодкі сорти);
  • чорниця — 150 г;
  • цукор — 150 г;
  • желатин — 10 г;
  • вода — 50 мл (для желатину);
  • лимонний сік — 1 столова ложка;
  • ванільний цукор — 1 чайна ложка.

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Приготування:

  1. Яблука очистіть від шкірки та серцевини, наріжте невеликими кубиками. Чорниці ретельно промийте.
  2. Помістіть фрукти в каструлю, додайте трохи води (близько 50 мл) і тушкуйте на повільному вогні до м'якості яблук. Потім подрібніть суміш до однорідного пюре за допомогою блендера.
  3. Желатин залийте водою і залиште на 10 хвилин для набухання.
  4. У фруктове пюре додайте цукор, ванільний цукор і лимонний сік, перемішайте і прогрійте, поки цукор повністю не розчиниться.
  5. Набряклий желатин нагрійте на водяній бані до повного розчинення (не доводячи до кипіння), потім влийте у фруктову масу, ретельно перемішуючи. Добре збити. Маса має вийти щільна, повітряна, повинна добре тримати форму.
  6. За допомогою кондитерського шприца (мішка) викласти зефір на папір (обробну дошку, силіконовий килимок тощо). Залиште в прохолодному місці на кілька годин, краще на ніч, для застигання.
  7. Готовий зефір за бажання можна обваляти в цукровій пудрі або кокосовій стружці.

Приготування зефіру вдома дасть вам змогу контролювати якість використовуваних продуктів і насолоджуватися натуральним смаком свіжих фруктів.

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