Чорнично-яблучний зефір: рецепт вишуканих і повітряних ласощів

Фруктово-ягідний зефір — це ідеальний варіант для тих, хто шукає не тільки смачний, а й корисний десерт. Цей зефір може стати чудовим частуванням для дітей і дорослих, а також оригінальним подарунком, зробленим власноруч.

Чорнично-яблучний зефір — це легкий та ароматний десерт, який обов'язково потішить любителів солодкого. Цей зефір не тільки смачний, а й корисний, завдяки вмісту натуральних фруктів. Готується він доволі просто, хоча й потребує деякої акуратності та терпіння. Спробуйте приготувати його вдома, і ви отримаєте чудовий натуральний десерт без консервантів і барвників.

Інгредієнти:

яблука — 2 штуки (краще кисло-солодкі сорти);

чорниця — 150 г;

цукор — 150 г;

желатин — 10 г;

вода — 50 мл (для желатину);

лимонний сік — 1 столова ложка;

ванільний цукор — 1 чайна ложка.

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Приготування:

Яблука очистіть від шкірки та серцевини, наріжте невеликими кубиками. Чорниці ретельно промийте. Помістіть фрукти в каструлю, додайте трохи води (близько 50 мл) і тушкуйте на повільному вогні до м'якості яблук. Потім подрібніть суміш до однорідного пюре за допомогою блендера. Желатин залийте водою і залиште на 10 хвилин для набухання. У фруктове пюре додайте цукор, ванільний цукор і лимонний сік, перемішайте і прогрійте, поки цукор повністю не розчиниться. Набряклий желатин нагрійте на водяній бані до повного розчинення (не доводячи до кипіння), потім влийте у фруктову масу, ретельно перемішуючи. Добре збити. Маса має вийти щільна, повітряна, повинна добре тримати форму. За допомогою кондитерського шприца (мішка) викласти зефір на папір (обробну дошку, силіконовий килимок тощо). Залиште в прохолодному місці на кілька годин, краще на ніч, для застигання. Готовий зефір за бажання можна обваляти в цукровій пудрі або кокосовій стружці.

Приготування зефіру вдома дасть вам змогу контролювати якість використовуваних продуктів і насолоджуватися натуральним смаком свіжих фруктів.

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