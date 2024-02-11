Тістечка "Картопля" з печива зі згущеним молоком: простішого рецепта не буває
Тістечка з печива зі згущеним молоком — це чудове частування для сімейного чаювання або як солодкий снек. Завдяки простоті та швидкості приготування, ви можете легко порадувати своїх близьких смачним десертом у будь-який час.
Тістечко "Картопля" — це класичний десерт, який багато хто пам'ятає з часів свого дитинства. Простота приготування і чудовий смак роблять його улюбленим частуванням для багатьох. Пропонуємо вам рецепт тістечок "Картопля" з печива зі згущеним молоком, який не вимагає випікання і легко можна приготувати вдома, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- 400 г пісочного печива;
- 200 г згущеного молока;
- 100 г вершкового масла;
- 2 столові ложки какао-порошку;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- за смаком: горіхи, родзинки (за бажанням);
- для посипання: какао-порошок або тертий шоколад.
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Приготування:
- Розімніть пісочне печиво до стану крихти. Це можна зробити за допомогою блендера або просто помістивши печиво в пакет і розчавлюючи качалкою.
- У глибокій мисці змішайте подрібнене печиво, згущене молоко, м'яке вершкове масло, какао-порошок і ванільний екстракт. Якщо бажаєте, додайте подрібнені горіхи або родзинки. Ретельно перемішайте до отримання однорідної маси.
- Візьміть невелику кількість маси і сформуйте з неї овальні тістечка, що нагадують за формою картоплини. Розмір і форму можна регулювати за вашим бажанням.
- Обваляйте кожне тістечко в какао-порошку або тертому шоколаді. Це не тільки додасть тістечкам характерного зовнішнього вигляду, а й додасть додаткового смаку.
- Поставте тістечка "Картопля" в холодильник мінімум на 1 годину, щоб вони добре застигли.
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