Суп із булгуром і фрикадельками: простий рецепт ароматної та ситної страви

Суп із фрикадельками вирізняється виразним смаком і ароматом, а булгур робить його особливо корисним і ситним. Подавайте його гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.

Суп із булгуром і фрикадельками — це поживна й ароматна страва, що ідеально підходить для сімейного обіду або вечері. Булгур додає супу особливу текстуру і користь, а ніжні фрикадельки роблять його особливо ситним. Цей рецепт допоможе вам приготувати чудовий і корисний суп, який сподобається всім без винятку, пише Say7.

Інгредієнти:

500 г м'ясного фаршу (свинина, яловичина або змішаний);

1 склянка булгура;

1 ларга морква;

1 середня цибулина;

2 літри води або м'ясного бульйону;

1 яйце (для фаршу);

сіль, перець за смаком;

зелень (кріп, петрушка) для подачі;

спеції за смаком (наприклад, часник порошок, паприка).

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Приготування:

У глибокій мисці змішайте м'ясний фарш із яйцем, сіллю та перцем. За бажанням додайте спеції для додаткового аромату. Ретельно перемішайте та сформуйте невеликі фрикадельки. Очистіть і дрібно наріжте цибулю та моркву. Моркву можна натерти на великій тертці для більш тонкого розподілу по супу. У велику каструлю налийте воду або м'ясний бульйон і доведіть до кипіння. Акуратно додайте фрикадельки і варіть на середньому вогні до їх спливання. У суп додайте підготовлену цибулю та моркву. Варіть на повільному вогні до м'якості овочів. Помийте булгур під проточною водою і додайте в суп. Варіть ще близько 15 хвилин, поки булгур не стане м'яким. Посоліть і поперчіть суп за смаком, додайте подрібнену зелень. Дайте супу настоятися під закритою кришкою 5-10 хвилин перед подачею.

Суп із булгуром і фрикадельками готовий до подачі! Цей суп стане чудовим доповненням до вашого обіднього меню, тішачи вас і ваших близьких теплотою і затишком.

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