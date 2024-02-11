Куряча печінка з грибами в сметанно-гірчичному соусі: швидкий рецепт ароматної страви

Куряча печінка в ніжному соусі — це страва, яка безсумнівно потішить вас і ваших близьких своїм вишуканим смаком. Простота приготування і доступність інгредієнтів роблять її чудовим вибором для будь-якого випадку.

Куряча печінка з грибами в сметанно-гірчичному соусі — це чудовий вибір для вечері або обіду, коли хочеться урізноманітнити свій раціон чимось особливим. Поєднання ніжної курячої печінки, ароматних грибів і пікантного соусу робить цю страву по-справжньому унікальною, повідомляє Say7.

Інгредієнти:

500 г курячої печінки;

300 г печериць (або будь-яких інших грибів);

1 середня цибулина;

2 столові ложки гірчиці;

200 мл сметани;

сіль, перець за смаком;

2 столові ложки рослинної олії;

кілька гілочок свіжого чебрецю або петрушки для прикраси.

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Приготування:

Курячу печінку ретельно промийте, очистіть від плівок і прожилок. Наріжте печінку на невеликі шматочки. На сковорідці розігрійте рослинну олію. Викладіть шматочки печінки та обсмажте на середньому вогні до напівготовності приблизно 3-4 хвилини з кожного боку. Після чого викладіть печінку на тарілку. У тій же пательні обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору, додайте нарізані гриби та обсмажуйте до готовності грибів. Поверніть печінку на сковорідку до грибів, додайте гірчицю та сметану. Перемішайте і тушкуйте на повільному вогні під закритою кришкою 5-7 хвилин. За смаком додайте сіль і перець. Перевірте готовність печінки — вона має бути м'якою, але не пересушеною. За потреби додайте трохи води або бульйону, щоб соус не був занадто густим. Перед подачею посипте страву свіжими травами. Курячу печінку з грибами в сметанно-гірчичному соусі подавайте з гарніром за вашим вибором, наприклад, із пюре або відвареним рисом.

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