Макарони із сьомгою та помідорами: швидка та ситна вечеря за кілька хвилин

Макарони з рибою — це не тільки смачно, а й корисно. Цей рецепт підійде для будь-якого випадку, чи то повсякденна вечеря, чи то урочистий обід.

Макарони з сьомгою і помідорами — ідеальний вибір для швидкого, але вишуканого обіду або вечері, що поєднує в собі ніжність риби, аромат свіжих томатів і насиченість італійських спецій. Ця страва не тільки потішить вас своїм смаком, а й додасть у ваш раціон корисні жири омега-3, повідомляє Say7.

Інгредієнти:

300 г макаронів (краще використовувати спагеті або феттучіні);

200 г філе сьомги (свіжої або слабосоленої);

2 середніх помідори;

1 маленький пучок свіжого базиліку;

2 зубчики часнику;

50 мл оливкової олії;

сіль, мелений чорний перець — за смаком;

пармезан (за бажанням) для подачі.

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Приготування:

Філе сьомги наріжте невеликими шматочками. Помідори обдайте окропом, зніміть шкірку та наріжте кубиками. Часник подрібніть. Базилік дрібно нарубайте. У великій каструлі доведіть воду до кипіння, посоліть. Варіть макарони згідно з інструкцією на упаковці до стану аль денте. Злийте воду, трохи залишивши для соусу. На середньому вогні розігрійте оливкову олію в глибокій сковороді. Обсмажте часник до золотистого кольору. Додайте шматочки сьомги, смажте 2-3 хвилини, потім додайте помідори. Тушкуйте все разом ще 5 хвилин. Посоліть і поперчіть за смаком. Додайте макарони в пательню до сьомги та помідорів, акуратно перемішайте на слабкому вогні, щоб макарони рівномірно вкрилися соусом. Якщо соус занадто густий, додайте трохи води від варіння макаронів. Перед подачею посипте страву нарізаним базиліком і, за бажання, свіжонатертим пармезаном.

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