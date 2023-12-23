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З Новим роком, Бос! Найкращі ідеї для подарунка начальнику

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Фото: Pexels | Подарунки на Новий рік

Новорічні подарунки можуть включати в себе сезонні речі, такі як настільні календарі з індивідуальним дизайном, елегантні новорічні прикраси для офісу, або навіть ексклюзивні зимові аксесуари, що підкреслюють статус начальника.

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Вибір подарунка на Новий рік для боса вимагає ретельного підходу і дотримання етикету. Подарунок має бути доречним, відображати інтереси керівника і при цьому залишатися корисним і якісним. Також підходять тематичні подарунки, що відображають дух свята, наприклад, шоколадні набори з модної кондитерської або брендові зимові сувеніри. Важлива не тільки сама річ, а й те, як ви її вручите, включно з ефектним пакуванням і щирими побажаннями. Про те, як вибрати подарунок для шефа, розповів сайт Whiskey Stones.

Подарунки начальнику — найкращі ідеї

Варіанти подарунків начальнику:

  • Бізнес-аксесуари. Ручки, блокноти, портфелі та інше якісне офісне приладдя.
  • Статусні подарунки. Елітний алкоголь, дорогі запонки, брендові парасольки, кубинські сигари із запальничкою.
  • Практичні речі для офісу. Органайзери, повербанки, масажні накладки для крісел, зволожувачі повітря.
  • Стильний декор для кабінету. Настільні лампи, бонсаї, витвори мистецтва.
  • Оригінальні сувеніри. Статуетки, настільні годинники, декоративні елементи.
  • Книги. Видання з бізнесу, особистісного розвитку, або омріяні керівником книги.
  • Колекційні предмети. Монети, антикваріат, вінтажні речі, що підходять під хобі начальника.
  • Подарунки-враження. Квитки на заходи, екскурсії, спортивні змагання, сертифікати на активний відпочинок.

Подарунок для начальника — це можливість висловити йому свою повагу і водночас показати, що ви бачите в ньому людину, якій симпатизуєте, уважно ставитеся до його інтересів і водночас не порушуєте межі ділових відносин.

Нагадаємо, що ближче Різдво і Новий рік, то актуальнішим є питання вибору подарунків. Але найголовніше — це знайти подарунок, який не тільки не спустошить гаманець, а й дійсно принесе радість близьким людям. Розповідаємо, що купити близьким на Різдво і Новий рік.

Раніше Фокус писав, як скласти новорічний wishlist 2024 ідей для подарунків. Складіть список своїх бажань на Новий рік, щоб Всесвіт їх почув, і натякніть близьким, які подарунки вам хотілося б отримати до свята.